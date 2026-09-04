मुंबई

BEST Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा! सातवा वेतन आयोग लागू, कंत्राटींना 'समान काम समान वेतन'

BEST Employees 7th Pay Commission : बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्ट प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
BEST Employees Salary

BEST Employees Salary

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई :'बेस्ट' उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष सुधारित वेतन करार लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना 'समान कामास समान वेतन' देणे आणि नैमित्तिक कामगारांचे काल्पनिक वेतन निश्चित करणे या तीन शिफारशींचा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजूर झाला.

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Mumbai
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