मुंबई

Best Bus: महालक्ष्मी यात्रेसाठी विशेष बससेवा! २५ अतिरिक्त मार्गांवर चालवणार बेस्‍टच्या फेऱ्या

Mumbai Mahalakshmi Yatra: मुंबईत महालक्ष्मी यात्रेसाठी बेस्ट उपक्रमाने विशेष बससेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाविकांना रेल्वेस्थानकांहून थेट महालक्ष्मी मंदिरात पोहोचणे सुलभ होणार आहे.
Mumbai Best Bus
Mumbai Best BusESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘महालक्ष्मी यात्रेसाठी’ बेस्ट उपक्रमाने विशेष बससेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून (ता. २२) १ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हजारो भाविक दर्शनासाठी महालक्ष्मी मंदिरात येणार असल्याने बेस्ट उपक्रमाने ही सेवा उपलब्ध केली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
best bus
MAHALAKSHMI TEMPLE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com