मुंबई : मुंबईत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘महालक्ष्मी यात्रेसाठी’ बेस्ट उपक्रमाने विशेष बससेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून (ता. २२) १ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हजारो भाविक दर्शनासाठी महालक्ष्मी मंदिरात येणार असल्याने बेस्ट उपक्रमाने ही सेवा उपलब्ध केली आहे..यात्रेच्या काळात गर्दीचा मोठा अंदाज लक्षात घेऊन बेस्टकडून २५ अतिरिक्त बसमार्गांवर फेऱ्या चालवल्या जाणार आहेत. या विशेष बससेवांमुळे भाविकांना शहरातील विविध भागांतून तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, भायखळा, मुंबई सेंट्रल, दादर आदी महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांहून थेट महालक्ष्मी मंदिरात पोहोचणे सुलभ होणार आहे..Mumbai News: आता वाहनतळ चार मजली! किनारी रस्ता प्रकल्पात आराखडा बदलला.याशिवाय लालबाग, प्रभादेवी, वडाळा, सातारस्ता यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणीही बससेवा उपलब्ध राहील. गर्दीच्या वेळेत बसच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाईल, तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी आगारप्रमुख व वाहतूक अधिकारी सतत तैनात असतील. नवरात्रोत्सव आणि महालक्ष्मी यात्रेदरम्यान होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन ही सोय करण्यात आली आहे. भाविकांनी या बससेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बेस्टने केले आहे..प्रमुख बसमार्गए-३७ : जे. मेहता मार्ग – कुर्ला स्थानक (प.)७७ : वाळकेश्वर – प्र. ठाकरे उद्यान (शिवडी)ए-६३ : भायखळा स्थानक (प.) – बीकेसी इंजिनियरिंगए-६९ : भायखळा स्थानक (प.) – सीप्झ इंजिनिअरिंगए-७७ जात : संत गाडगे महाराज चौक – बीकेसी इंजिनिअरिंग१३ : कुर्ला बसस्थानक – सायन३२२ : मुंबई सेंट्रल आगार – इन्कमटॅक्स हाउस३३२ : मुंबई सेंट्रल आगार – शिवाजीनगर आगारविशेष : प्र. ठाकरे उद्यान (शिवडी) – महालक्ष्मी मंदिर.निवडणूक आयोग एका बूथवर ईव्हीएम बसवण्यासाठी किती खर्च करतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.