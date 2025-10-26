BEST Employees: निवृत्तीनंतर ग्रॅज्युटीसाठी बेस्ट कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मुंबई : सेवानिवृत्तनंतर ३० दिवसात ग्रॅज्युटीचे पैसे कामगारांना मिळायला हवे होते. मात्र चार वर्षे झाली तरी ते अद्याप मिळालेले नाहीत. ग्रॅज्युटीचे पैसे लवकरात लवकर मिळावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. ४ हजार ५०० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीचे पैसे देण्यासाठी सुमारे ७०० कोटींची गरज भासणार आहे..आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमासमोर कर्जाचा डोंगर उभा झाला आहे. मुंबई महापालिका, टाटा पावर, राज्य सरकार, बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युटीसह अन्य देणी याची थकबाकीची रक्कम सुमारे तीन हजार कोटींच्या घरात जाते. मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीवर आधीच आर्थिक भार येत असल्याने बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची देणी देण्यात अडचणी येत आहेत. परंतु सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी लवकरात लवकर देण्याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचे बेस्ट उपक्रमातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..Mumbai News: छटपूजेसाठी पालिका सज्ज! मुंबईत ६७ ठिकाणी नियोजन; विविध सुविधा उपलब्ध .बॅकांकडून कर्ज देण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात सध्या कार्यरत २६ हजार अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळेवर वेतन देणे शक्य होत नाही. त्यात चार हजारांहून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅज्युटी पोटी ७०० कोटी रुपये देणे आहे.सन २०२२ पासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीचे पैसे देणे असून लवकरात लवकर पैसे न मिळाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने दिला आहे..व्याजासह ग्रॅज्युटीची रक्कम द्यावीसहा वर्षें पोलीस खात्यात नोकरी केली, पण पगार तुटपुंज्या म्हणून बेस्ट उपक्रमात कामाला लागलो. १९८९ मध्ये बेस्ट उपक्रमाची स्थिती चांगली होती. मात्र कालांतराने राजकारण्यांनी बेस्ट उपक्रमावर ताबा मिळवला आणि बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढत गेली आणि आजच्या घडीला बेस्ट उपक्रमाच्या तोट्यात घालण्याचे काम सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले आहे. ३४ वर्षे सेवा केल्यानंतर आता आपल्याच पैशांसाठी चकरा माराव्या लागतात, हे दुर्दैव आहे. आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीचे पैसे व्याजासह द्यावी, अशी मागणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे.- रामकृष्ण सावंत, सेवानिवृत्त कर्मचारी बेस्ट. 'या' नसत्या तर चित्रपट बनला नसता! भारतातील पहिली महिला फिल्म एडिटर कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.