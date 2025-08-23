BEST Bus: गणेशोत्सवासाठी बेस्टची मोठी घोषणा, रात्री चालणार विशेष गाड्या; कधी आणि कुठे? जाणून घ्या

मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी साकारलेले देखावे पाहण्यासाठी केवळ मुंबईतलेच नाही तर महाराष्ट्रासह देश-विदेशातूनही भाविक, पर्यटक गर्दी करतात. या काळात सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येतो. विशेषतः रात्री उशिरापर्यंत दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांसाठी वाहतुकीची गैरसोय होते. याच पार्श्वभूमीवर बेस्ट उपक्रमाने अतिरिक्त बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत दररोज रात्री ११ वाजल्यापासून पहाटे पाच वाजेपर्यंत विशेष बस धावणार आहेत..बेस्ट उपक्रमाकडून सोडण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त बस एकूण दहा मार्गांवर सुरू राहतील. विशेष लक्ष शिवाजी पार्क, गिरगाव चौपाटी आणि मरीन लाइन्स या प्रमुख ठिकाणी जाणाऱ्या मार्गांवर केंद्रित करण्यात आले आहे. कांदिवली, बोरिवली, वांद्रे, मुलुंड, वडाळा, दादर आणि देवनार आदी आगारांतून या बस सोडल्या जाणार आहेत. प्रत्येक मार्गावर सरासरी तीन बस धावतील, तर काही महत्त्वाच्या मार्गांवर दोन बसची अतिरिक्त सोय असेल..Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सवासाठी पालिकेची जय्यत तयारी; आयुक्तांकडून महत्त्वाच्या सूचना जारी .मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात फोर्ट, गिरगाव, चर्नीरोड, भायखळा, लालबाग आणि परळ या परिसरांत प्रचंड गर्दी होते. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांसाठी या अतिरिक्त बससेवा दिल्या जाणार आहेत. बेस्ट प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे, की गणेशोत्सव काळात गर्दी टाळण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करावा. उपलब्ध करून दिलेल्या विशेष बससेवांचा लाभ घेतल्यास वाहतूक कोंडी टाळता येईल आणि प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, असेही बेस्टकडून सांगण्यात आले आहे..एमएसआरटीसी मुंबईहून कोकणात ५,२०० विशेष बसेस चालवणारगणेश चतुर्थी उत्सव जवळ येताच मुंबई, ठाणे आणि पालघर येथील कोकणात जाणाऱ्या भाविकांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) ला मोठी पसंती दर्शविली आहे. परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या मते, गणपती उत्सवासाठी ४,४७९ गट आरक्षण बसेससह ५,१०३ विशेष बसेस आधीच पूर्णपणे बुक झाल्या आहेत. .भारतात छापण्यात आलेल्या १०,००० रुपयांच्या नोटा का बंद कराव्या लागल्या? जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी.दरम्यान, मुंबईत राहणाऱ्या कोकणवासीयांसाठी गणेशोत्सवाचे भावनिक महत्त्व खूप आहे. हे लक्षात घेऊन, एमएसआरटीसीने २३ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर दरम्यान ५,२०० अतिरिक्त बसेसची व्यवस्था केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.