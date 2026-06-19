मुंबई

BEST Bus Strike Mumbai : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप, बससेवा विस्कळीत; राज्य सरकारने संपावर घातली बंदी

Mumbai Bus Service Disruption : बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्याने मुंबईतील बससेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने संपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
BEST Bus Strike Mumbai Bus Service Disruption

BEST Bus Strike Mumbai Bus Service Disruption

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BEST workers strike : मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून, त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अत्यावश्यक सेवा कायदा (MESMA) लागू करत संपावर बंदी घातली आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयानंतरही कर्मचारी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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