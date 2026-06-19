BEST Bus Strike Mumbai : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप, बससेवा विस्कळीत; राज्य सरकारने संपावर घातली बंदी

BEST workers strike : मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून, त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अत्यावश्यक सेवा कायदा (MESMA) लागू करत संपावर बंदी घातली आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयानंतरही कर्मचारी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्ट (BEST) कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अत्यावश्यक सेवा कायदा (MESMA) लागू करत संपावर बंदी घातली आहे..बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कंत्राटीकरण आणि पीपीपी (PPP) तत्त्वावर बेस्टच्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यास त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे..BEST Bus: कर्मचारी कमी; मुंबईची लाइफलाइन धोक्यात! बेस्ट बस कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढणार? मोठा निर्णय लवकरच.याशिवाय, वेटलिस्टवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणे, बेस्टमधील सुमारे १० हजार रिक्त पदे भरणे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी तातडीने अदा करणे, या प्रमुख मागण्याही संघटनांनी पुढे केल्या आहेत.सरकारने संपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी कर्मचारी संघटना पुढे कोणती भूमिका घेणार आणि बससेवेवर त्याचा किती परिणाम होणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.