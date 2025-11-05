BEST Employees Protest: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची आंदोलनाची हाक! मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आक्रमक इशारा

मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमातील कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच खासगी कंपन्यांमार्फत बेस्ट बससेवेत कार्यरत कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..अनेक निवेदने देऊनही बेस्ट प्रशासनाने अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी स्पष्ट केले आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या या उदासीनतेविरोधात कामगार संघटना आक्रमक झाल्या असून, आंदोलनासंदर्भात बुधवारी (ता. ५) भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.समान कामाला समान दाम...एसएमटीएटीपीएल असोसिएट्स (डागा ग्रुप), मातेश्वरी अर्बन ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन्स, बीव्हीजी इंडिया लि., स्विच मोबिलिटी, ऑलेक्ट्रा यांसारख्या खासगी कंपन्यांमार्फत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे काम बेस्टच्या कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. म्हणूनच या कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान कामाला समान दाम’ या तत्त्वानुसार बेस्टमधील समकक्ष कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनमान आणि सेवा-शर्ती लागू करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. वारंवार मागण्या करूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यासेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी रक्कम तत्काळ देण्यात यावीनवीन बसगाड्या खरेदी करून बेस्टच्या स्वमालकीचा ३,३३७ बसगाड्यांचा ताफा कायम ठेवावा.नवीन गाड्या घेण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा.‘क’ अर्थसंकल्पाचे ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करावे.खासगी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याची पद्धत बंद करावी.वेतन करार आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावा..Mumbai Kabutarkhana: दादर कबुतरखानाप्रकरणी जैन मुनींचे आंदोलन १५ दिवस स्थगित!.व्यवस्थापनासमोर तणावाचे सावटबेस्ट प्रशासन आणि महापालिकेकडून ठोस निर्णय न मिळाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा बेस्ट वर्कर्स युनियनने दिला आहे. संघटनांनी दिलेल्या या चेतावणीमुळे बेस्ट व्यवस्थापनासमोर पुन्हा एकदा तणावाचे सावट निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.