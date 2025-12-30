BEST Bus Accident : लोक खरेदी करत होते, तेवढ्यात बस आली अन्...; भांडूप बस अपघाताचा CCTV VIDEO समोर

सोमवारी बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसने १३ निरपराध नागरिकांना चिरडल्याचा प्रकार घडला आहे. भांडुप पश्चिमेला रात्री १०च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. यात चौघांचा मृत्यू झाला असून १० जण जखमी झालेत. जखमींना उपचाराकरिता रुग्णलयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडीओसुद्धा आता समोर आला आहे. यात बसने रिव्हर्स गियरमध्ये येत नागरिकांनी चिरडल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. .व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे नागरिक मार्केट परिसरात लोक खरेदी करत आहेत. तर काही जण उभे आहेत. तेवढ्यात बस वेगाने मागून येते. त्यानंतर लोक जीव वाचवण्यासाठी पळत आहेत. मात्र, काही समजायच्या आतच बस नागरिकांच्या अंगावर जाते आहे. अपघात स्थळाजवळील एका कपड्यांच्या दुकानात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली आहे..Bhandup Bus Accident :भांडुप स्टेशनजवळ 'बेस्ट बस'चा मोठा अपघात; चार ते पाच चिरडलं, दोन महिलांचा मृत्यू.दरम्यान, या अपघानंतर चांगलीच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत श्ववविच्छेदनासाठी पाठवले. तसेच जखमींना रुग्णलायात दाखल केलं. याप्रकरणी चालकाला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती भांडूप पोलिसांनी दिली आहे..Amba Ghat Accident : आंबा घाटात भीषण अपघात; परराज्यातील बस ७० फूट दरीत कोसळली.महत्त्वाचे म्हणजे या अपघातानंतर आता मृत आणि जखमींनी नावं देखील समोर आली आहे. प्रणिता संदिप रासम, प्रशांत दत्ताराम लाड, एम टी अग्रवाल, वर्षा सावंत, मानसी मेघश्याम गुरव, प्रशांत शिंदे, नारायण भिकाजी कांबळे, मंगेश मुकुंद धुखंडे, ज्योती विष्णू शिर्के, शीतल प्रकाश हाडवे, रामदास शंकर रूपे, प्रताप गोपाल कोरपे, रवींद्र सेवाराम घाडीगावकर, अशी त्यांची नावं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.