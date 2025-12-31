मुंबई

Bhandup BEST Accident : भाजी कोणती आणू? पतीनं फोनवरून विचारलं, पत्नीचं उत्तर ऐकण्याआधीच गेला जीव

BEST Bus Accident : भांडुपमधील बेस्ट बसच्या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला असून ९ जण जखमी झाले आहेत. ब्रेक ऐवजी अॅक्सिलेटर दाबल्याचं बेस्ट बसच्या चालकानं पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटलं आहे.
Prashant shinde and varsha sawant killed in best accident

मुंबई, ता. ३० : भांडुप अपघातास जबाबदार चालकाला अटक झाली, त्याच्यावर खटला चालेल, तो दोषी आढळून त्याला शिक्षाही होईल; पण विनाकारण, अकाली मृत्यू झालेली आमची माणसे परत येतील का? या अपघाताने हक्काचा माणूस गमावलाच; पण सोबत संपूर्ण कुटुंबाचा आधारही हरपला, अशा प्रतिक्रिया अपघातात मृत्यू झालेल्या चौघांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केल्या. यातला प्रशांत शिंदे घरात एकटाच कमावता होता. वॉर्डनचं काम करणाऱ्या प्रशांतचा पत्नीशी फोनवर बोलता बोलता जीव गेला.

