Bhandup BEST Accident : भाजी कोणती आणू? पतीनं फोनवरून विचारलं, पत्नीचं उत्तर ऐकण्याआधीच गेला जीव

मुंबई, ता. ३० : भांडुप अपघातास जबाबदार चालकाला अटक झाली, त्याच्यावर खटला चालेल, तो दोषी आढळून त्याला शिक्षाही होईल; पण विनाकारण, अकाली मृत्यू झालेली आमची माणसे परत येतील का? या अपघाताने हक्काचा माणूस गमावलाच; पण सोबत संपूर्ण कुटुंबाचा आधारही हरपला, अशा प्रतिक्रिया अपघातात मृत्यू झालेल्या चौघांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केल्या. यातला प्रशांत शिंदे घरात एकटाच कमावता होता. वॉर्डनचं काम करणाऱ्या प्रशांतचा पत्नीशी फोनवर बोलता बोलता जीव गेला..बेस्ट अपघातात तीन महिलांसह चौघांचा मृत्यू झाला तर ११ जण जखमी झाले होते. प्रणिता संदीप रसम (वय ३५), वर्षा सावंत (२५), मानसी गुरव (४९) आणि प्रशांत शिंदे (३०) अशी मृतांची नावे आहेत. प्रणिता, वर्षा आणि मानसी रुग्णालयात परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या, तर प्रशांत वाहतूक वॉर्डन म्हणून काम करीत होते..घरी जाण्यासाठी बसची वाट बघत होते, बस काळ बनून आली; बेस्टने चिरडल्यानं चौघांचा मृत्यू, १० गंभीर.टेंभीपाडा, रावते कंपाउंड येथील भक्ती प्रसाद चाळीत राहणारी वर्षा अलीकडेच टाटा रुग्णालयात परिचारिका म्हणून रुजू झाली होती. त्या आधी ती शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात परिचारिका म्हणून काम करीत होती. सोमवारी रात्री ती परतली. घरी जाण्यासाठी बेस्टच्या रांगेत उभी होती. तेव्हा हा अपघात घडला. मोठ्या बहिणीचे लग्न झाल्यानंतर आईवडील आणि भावंडांना वर्षाचाच आधार होता. त्यामुळे सावंत कुटुंब अडकल्याची प्रतिक्रिया नातेवाइकांनी दिली. साईनगर येथे पती, दोन मुलींसह राहणाऱ्या प्रणिता रासम दादर येथील नृत्याच्या प्रशिक्षण वर्गातून मुलीला घेऊन घरी परतत होत्या. तेव्हा ही घटना घडली..वर्षा सावंतप्रमाणे भांडुपच्या गणेशनगर परिसरात राहणारा प्रशांत शिंदेही एकटा कमावता होता. वाहतूक विभागात वॉर्डन म्हणून काम करणाऱ्या प्रशांतने रात्री घरी येताना त्याने पत्नीला फोन केला. भाजी कोणती आणू, असे त्याने पत्नीला विचारले. मात्र तिचे उत्तर येण्याआधीच अनियंत्रित बेस्टने त्याला चिरडले. प्रशांतचा जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती त्याचे बंधू राजेश यांनी दिली. प्रशांतची परिस्थिती बेताची होती. त्याची पत्नी किमान आपल्या पायावर उभी राहावी, इतकी मदत शासनाने करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.