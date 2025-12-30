मुंबई

बेस्ट अपघातातील मृतांची ओळख पटली, २५ ते ५० वर्षीय तीन महिलांचा समावेश; ९ जणांवर उपचार सुरू

Bhandup BEST Bus Accident : मुंबईतील भांडुप इथं सोमवारी रात्री बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला असून ९ जण गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा ​मुंबई, ता.३० : भांडुपमध्ये झालेल्या बेस्ट बसच्या अपघातात ४ जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. तर ९ जण गंभीर जखमी जाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपाचार सुरू आहेत. अपघातातील मृतांची आणि जखमींची नावं आता समोर आली आहेत. या दुर्घटनेत एकूण ४ जणांचा मृत्यू झाला असून ९ जण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. मृतांमध्ये तीन महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे.

