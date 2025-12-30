बेस्ट अपघातातील मृतांची ओळख पटली, २५ ते ५० वर्षीय तीन महिलांचा समावेश; ९ जणांवर उपचार सुरू

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता.३० : भांडुपमध्ये झालेल्या बेस्ट बसच्या अपघातात ४ जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. तर ९ जण गंभीर जखमी जाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपाचार सुरू आहेत. अपघातातील मृतांची आणि जखमींची नावं आता समोर आली आहेत. या दुर्घटनेत एकूण ४ जणांचा मृत्यू झाला असून ९ जण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. मृतांमध्ये तीन महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, बेस्ट बसच्या अपघातात आतापर्यंत चौघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील मृतांची नावे प्रणिता संदीप रसम (वय ३५) - राजावाडी रुग्णालय , वर्षा सावंत (वय २५) - एम.टी. अगरवाल रुग्णालय , मानसी मेघश्याम गुरव (वय ४९) - एम.टी. अगरवाल रुग्णालय आणि प्रशांत शिंदे (वय ५३) - एम.टी. अगरवाल रुग्णालय अशी आहेत.जखमींपैकी ९ जणांवर उपचार सुरू आहेत..घरी जाण्यासाठी बसची वाट बघत होते, बस काळ बनून आली; बेस्टने चिरडल्यानं चौघांचा मृत्यू, १० गंभीर.जखमींची प्रकृती आणि रुग्णालयानुसार तपशील:१. एम.टी. अगरवाल रुग्णालय (स्थिर प्रकृती):नारायण भिकाजी कांबळे (वय ५९)मंगेश मुकुंद दुखंडे (वय ४५)ज्योती विष्णू शिर्के (वय ५५)२. सायन रुग्णालय (किरकोळ दुखापत):शितल प्रकाश हडवे (वय ३९)रामदास शंकर रुपे (वय ५९)३. मिनाज रुग्णालय, भांडूप (खाजगी):दिनेश विनायक सावंत (वय ४९)पूर्वा संदीप रसम (वय १२)४. फोर्टिस आणि हिरा मोंगी रुग्णालय:प्रताप गोपाळ कोरपे (वय ६०) - फोर्टिस रुग्णालय (स्थिर)रवींद्र सेवाराम घाडिगावकर (वय ५६) - हिरा मोंगी रुग्णालय (स्थिर)५. राजावाडी रुग्णालय:प्रशांत दत्ताराम लाड (वय ५१) - यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याविरुद्ध (DAMA) डिस्चार्ज घेतला आहे..बस रिव्हर्स घेत असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. मृतांमध्ये प्रामुख्याने रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या सर्व ९ जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.