BEST Bus Accident: बेस्टचा भीषण अपघात! रिव्हर्स घेताच पादचाऱ्याला चिरडलं, नंतर बाईक आणि रिक्षावर आदळली; थरारक घटनेचा Video Viral

मुंबई : महिनाभरापूर्वी मुंबईतील दादर प्लाझा सिनेमाजवळ बेस्ट बसचा मोठा अपघात घडला होता. 'बेस्ट' बसने एक कार आणि दुचाकीला धडक दिल्याने या अपघातात एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झाले होते. मुंबईतील बेस्ट बस अपघाताचे हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा मुंबईतील भांडुप येथे बेस्ट बसचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. .मुंबईतील भांडुप पश्चिम भागात बुधवार (ता.८) रोजी सकाळी ८ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास कोकण नगर येथे घडली. ओशिवरा डेपोतून A-425/32 या मार्गावर जाणारी बसने (क्रमांक ४०४७) एका पादचाऱ्याला धडक दिली. या धडकेत अतुल अनंत पडवे (वय ४३) हे जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या मुलुंड येथील एम. टी. अग्रवाल रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे..Thane News: ठाण्यातील 'या' मोठ्या ८ शाळा बेकायदा, शिक्षण विभागाची माहिती; अॅडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार? .नेमके काय घडले?भांडुप येथे सकाळच्या सुमारास बेस्ट बस कोकण नगरच्या दिशेने उजवीकडे वळण घेत होती. मात्र यावेळी बस चालकाला योग्य प्रकारे वळण न घेता आल्यामुळे बस चालकाने रिव्हर्स घेतले. ज्यामुळे बस मागच्या दिशेने पादचाऱ्याला धडकली. .या धडकेत पादचारी मोठ्या आकाराची कुंडी आणि बसच्या मागील भागाच्या मधोमध अडकले. त्यांनतर त्यांना बाहेर काढण्यासाठी घटनास्थळी असणाऱ्या इतर व्यक्तींनी बसला धक्का दिला. नागरिकांनी बसला दिलेल्या धक्कयामुळे बस पुढे सरकली परंतु चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे ही बस पार्किंगच्या जागेत उभ्या असलेल्या दोन बाईक आणि एका रिक्षावर जाऊन आदळली. ज्यामुळे इतर गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले..Kurla: कुर्ल्यात लपाछपीचा खेळ ठरला जीवघेणा; 10व्या मजल्यावरून पडून 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, थरार CCTV मध्ये कैद.या घटनेननंतर या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी घटनास्थळी एक विशेष बस निरीक्षक आणि संबंधित अधिकारी तैनात करण्यात आले. सध्या भांडुप पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद आणि तपास करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तपासात बस मागे घेताना पाळण्यात आलेल्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांसह अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या घटनाक्रमाचीही तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. तसेच सातत्याने घडत असणारे बेस्ट बस अपघात कधी थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.