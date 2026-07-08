मुंबई

BEST Bus Accident: बेस्टचा भीषण अपघात! रिव्हर्स घेताच पादचाऱ्याला चिरडलं, नंतर बाईक आणि रिक्षावर आदळली; थरारक घटनेचा Video Viral

Bhandup BEST Bus Accident: भांडुप येथे बेस्ट बसचा अपघात झाला आहे. बसने एका पादचाऱ्याला धडक दिली असून या धडकेत पादचारी जखमी असल्याची माहिती आहे.
Bhandup BEST Bus Accident Viral video

Bhandup BEST Bus Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महिनाभरापूर्वी मुंबईतील दादर प्लाझा सिनेमाजवळ बेस्ट बसचा मोठा अपघात घडला होता. 'बेस्ट' बसने एक कार आणि दुचाकीला धडक दिल्याने या अपघातात एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झाले होते. मुंबईतील बेस्ट बस अपघाताचे हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा मुंबईतील भांडुप येथे बेस्ट बसचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे.

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