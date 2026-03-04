BEST Bus Accident: भांडुप बस अपघात प्रकरणी धक्कादायक खुलासा, चालकाने प्रशिक्षणच पूर्ण केलं नाही; ७०४ पानी आरोपपत्र

मुंबई : दोन महिन्यांपूर्वी भांडुप येथे वर्दळीच्या स्टेशन रोडवर बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली होती. बेस्टच्या ‘वेट-लीज’वर चालणाऱ्या विद्युत एसी बसचा सोमवार (ता. २९ डिसेंबर) रोजी अपघात झाला होता. चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाला असून या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ११ जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेप्रकरणी पोलिसांचा कडक तपास सुरु असताना या घटनेत एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील भांडुप रेल्वे स्थानकाजवळ बेस्ट बसला झालेला अपघात बसचालक संतोष रमेश सावंत (५२) चालकाच्या सीटवर बसला त्यापूर्वीच बस सुरु असून हँडब्रेक सोडताच ती अचानक पुढे झेपावली आणि हा अपघात घडल्याचा दावा चालकाने केला. मात्र तपासात आरोपी बसचालक संतोष सावंत यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याच्या यादीवर स्वाक्षरी केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे..Mumbai Crime: सिद्दिकी हत्येशी बिल्डर लॉबीचा संबंध नाही; मुंबई पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती, काय आहे प्रकरण?.BEST प्रशासनाने यापूर्वी बसचालक सावंत यांनी एक दिवसाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे म्हटले होते. मात्र पोलिसांकडे सादर करत आलेल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेवर स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आता भांडुप बस अपघात प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे..पोलिसांकडून ७०४ पानी आरोपपत्र जाहीर२९ डिसेंबर २०२५ रोजी भांडुप रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या भीषण बस अपघातप्रकरणी भांडुप पोलिसांनी ७०४ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रातून BESTच्या चालक प्रशिक्षण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अपघातात इलेक्ट्रिक बसने धडक दिल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले..Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात.आरोपत्रानुसार पारंपरिक बसमधून इलेक्ट्रिक बसकडे बदली झालेल्या चालकांच्या औपचारिक प्रशिक्षणाची कोणतीही प्रमाणित नोंद उपलब्ध नाही. अपघातावेळी बस चालवणारे ५२ वर्षीय संतोष सावंत यांनी प्रशिक्षण यादीवर स्वाक्षरी केलेली नव्हती. BESTने त्यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला होता; मात्र रोस्टरवर स्वाक्षरी आढळली नाही..तसेच अपघाताच्या रात्री सावंत यांनी दुसरी फेरी सुरू केल्यानंतर काही मिनिटांतच बस दुभाजकावर आदळली. दरम्यान, तपासात चालकाने मद्यप्राशन केलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले असून ते मानसिक तणावाखाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.