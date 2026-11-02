Mumbai Food Poisoning: लग्नाच्या जेवणातून ७०-१०० जणांना विषबाधा, वधू-वरासह वऱ्हाडी रुग्णालयात दाखल; मुंबईत खळबळ

मुंबई : मुंबईतील भांडुप येथे खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका लग्न समारंभातील जेवणातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर सर्व विषबाधितांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता.२) रोजी ,मध्यरात्री २ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. भांडुप पूर्व येथे 'महाबोधी रत्नविहार हॉल'मध्ये एका लग्नसमारंभात अन्नातून विषबाधा झाल्याचा प्रकार घडला. या वेळी ७० ते १०० जणांना विषबाधा झाली असून या घटनेनंतर सर्व विषबाधितांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या सर्वांची प्रकृती स्थिर असून लग्नसमारंभातील 'खरवस' खाल्ल्यानंतर लोक आजारी पडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना पाणीटंचाईतून दिलासा! मनोरी प्रकल्पाला मंजुरी, सर्व परवानग्या मिळाल्याचा महापालिकेचा दावा.नेमकं काय घडलं? १ नोव्हेंबर रोजी नाहूर पश्चिम येथील नालंदा बुद्ध विहार हॉल येथे विवाह समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर समारंभास सुमारे 400 ते 500 नागरिक उपस्थित होते. समारंभात शेवटच्या पंगतीमध्ये जेवण केलेल्या अंदाजे ७० ते १०० नागरिकांना जेवणातून विषबाधा झाल्याचा संशय असून, त्यांना त्रास जाणवू लागल्याने वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .Mumbai News: मुंबईकरांना पाणीटंचाईतून दिलासा! मनोरी प्रकल्पाला मंजुरी, सर्व परवानग्या मिळाल्याचा महापालिकेचा दावा.यापैकी २२ जणांना अग्रवाल हॉस्पिटल, मुलुंड येथे, ४ लहान मुलांना कामगार हॉस्पिटल, मुलुंड येथे, तर ५ जणांना विक्रोळी येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. परिस्थितीवर संबंधित यंत्रणांकडून लक्ष ठेवण्यात येत असून, आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.