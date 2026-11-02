मुंबई

Mumbai Food Poisoning: लग्नाच्या जेवणातून ७०-१०० जणांना विषबाधा, वधू-वरासह वऱ्हाडी रुग्णालयात दाखल; मुंबईत खळबळ

Food Poisoning Case : मुंबईत खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. भांडुप येथे एका लग्न समारंभातील जेवणातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे.
Mumbai Food Poisoning Case

Mumbai Food Poisoning Case

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील भांडुप येथे खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका लग्न समारंभातील जेवणातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर सर्व विषबाधितांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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