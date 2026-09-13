भांडुपमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई! २० लाखांचा गुटखा पानमसाला जप्त, नऊ आरोपींना अटक; पाच वाहने जप्त

घाटकोपर : भांडुप येथील व्हिलेज रोड, नाहूर परिसरात छापा मारून भांडुप पोलिसांनी शनिवारी (ता. १२) पहाटे २० लाख २१ हजार रुपये किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला जप्त केला. या कारवाईत पाच वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली आहेत. याप्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..भांडुप परिसरात प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित सुपारीची वाहतूक आणि विक्री होणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद लाड यांच्या पथकाने पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास व्हिलेज रोड, नाहूर येथे सापळा लावून छापा मारला. .Indian Railway: तिकीट बुक न झालेल्यांसाठी गुडन्यूज! कोकणात 4 अनारक्षित रेल्वे सोडण्याचा निर्णय, मध्य रेल्वेची घोषणा .तेथे एक कंटेनर, दोन टेम्पो, एक बोलेरो, एक पिकअप अशी पाच वाहने जप्त केली. त्यांची किंमत अंदाजे ९८ लाख रुपये आहे. पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अप्पर पोलिस आयुक्त धनंजय कुलकर्णी तसेच पूर्व परिमंडळ ३चे पोलिस उपआयुक्त अभयसिंह देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..Mumbai Rain: मुंबईला पुढील 48 तास धोक्याचे! गणरायाच्या आगमनापूर्वी पावसाचा अलर्ट, हवामान खात्याकडून मोठी अपडेट .लाच घेताना दोघांना अटक 'आपले सरकार' सेवा केंद्राची आयडी अॅक्टिव्ह करण्यासाठी ५० हजारांची लाच घेताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) महसूल सहाय्यकासह शिपायाला पकडले. ही कारवाई ठाण्यातील जांभळी नाका परिसरात शुक्रवारी झाली. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल सहाय्यक गणेश बाळकृष्ण मोरे (वय ५२) आणि सेतू व नोंदणी शाखेतील शिपाई खालीद गुलाब शेख (५३) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तक्रारदाराच्या पत्नीच्या नावे २०१७ पासून मिरा रोड पूर्व येथे 'आपले सरकार' सेवा केंद्र सुरू होते. इमारत जुनी व मोडकळीस आल्याने केंद्र रविया टॉवर येथे स्थलांतरित करण्यात आले. या बदललेल्या पत्त्याची पोर्टलवर नोंद करून केंद्राची आयडी अॅक्टिव्ह करण्यासाठी तक्रारदाराने २३ फेब्रुवारीला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू व नोंदणी शाखेत अर्ज केला होता. हे काम करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.