Mumbai Viral Video: अरे संसार संसार, पण शौचालयात कसा थाटला? मुंबईत धक्कादायक प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल

भांडूपच्या सुभाष नगर भागात सार्वजनिक शौचालयात अनधिकृतपणे कुटुंब थाटून राहण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबतचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..बेकायदा अतिक्रमणराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या मुंबई कार्याध्यक्षा मनिषा तुपे यांनी सुभाष नगर किन्नी वाडी परिसराची पाहणी केली असता हा गंभीर प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. चालू असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात काही लोकांनी बेकायदा अतिक्रमण करून तिथेच संसार मांडला आहे. त्यामुळे हे शौचालय आता पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात गेले आहे..Mumbai News : दुचाकी टॅक्सीचालक अडचणीत; ‘ईव्ही’ सक्तीमुळे लाखो प्रवाशांचेही हाल.सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीरया ठिकाणी रात्रीच्या वेळी काही जण शौचालयातच बसून दारू पितात आणि नशेत तिथेच पडून राहतात. परिसरातील महिला आणि आजूबाजूच्या झोपडपट्ट्यांतील महिला रात्री-अपरात्री शौचालयाचा वापर करायला येतात, मात्र सध्या तिथे पुरुषांचा वावर आणि मद्यपान यामुळे त्यांना प्रचंड भीती वाटते. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे..जबाबदार कोण?मनिषा तुपे यांनी यावेळी संताप व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केला की, जर या ठिकाणी एखाद्या महिला किंवा मुलीवर बलात्कारासारखा अतिप्रसंग घडला, तर त्याला जबाबदार कोण राहील? पालिकेने तात्काळ हस्तक्षेप करून हे अतिक्रमण हटवावे आणि महिलांसाठी सुरक्षित शौचालय उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड संतापहा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी पालिका प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप करत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ आणि या घटनेमुळे भांडूप परिसरात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..Mumbai News: मुंबईतील ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना मिळणार दिलासा; सुधारीत भोगवटा अभय योजनेची एकनाथ शिंदेंकडून घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.