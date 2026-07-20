मुंबई

LPG Cylinder: झटपट कनेक्शन...जलद, सुरक्षित ‘डिलिव्हरी’! ‘भारत गॅस’कडून ‘लाइट झिप प्रीमियम एलपीजी’ बाजारात

Lite Zip Premium LPG benefits for consumers: बीपीसीएलचा ‘भारत गॅस लाइट झिप’ प्रीमियम एलपीजी सिलिंडर; झटपट नवीन जोडणी, जलद व सुरक्षित डिलिव्हरीसह मुंबईतून देशव्यापी सेवेला सुरुवात
Bharat Gas Expands Customer Convenience with New Lite Zip Premium LPG Initiative

Bharat Gas Expands Customer Convenience with New Lite Zip Premium LPG Initiative

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (बीपीसीएल) ‘भारत गॅस लाइट झिप’ नावाचा ‘प्रीमियम एलपीजी’ बाजारात आणला आहे. यामध्ये नवीन गॅस जोडणी आणि जलद डिलिव्हरीची सुविधा देण्यात आली असल्याची माहिती कंपनीने ‘एक्स’वर दिली आहे. या सिलिंडरमध्ये १० किलो गॅस असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

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