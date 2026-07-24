Bharat Taxi: प्रवाशांना माफक दरात टॅक्सी सेवा मिळणार, भारत टॅक्सी सेवा सुरु; जाणून घ्या काय आहे खास

नवी मुंबई : सहकार चळवळीतील 'भारत टॅक्सी' (सहकार टॅक्सी) सेवेमुळे प्रवाशांना माफक दरात टॅक्सी सेवा मिळणार आहे. पाऊस, सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त (सर्ज) शुल्क न आकारता सुरक्षित आणि किफायतशीर सेवा मिळेल. त्यामुळे मुंबईत येणारा प्रत्येक नागरिक निर्धास्तपणे भारत टॅक्सी बुक करेल. हा उपक्रम सहकार क्षेत्रातील मोठी क्रांती ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे तीन ते चार हजार भूमिपुत्रांना रोजगार मिळेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीत नवा सुवर्ण अध्याय ठरणाऱ्या 'भारत टॅक्सी' सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह रायगडचे माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार मंदा म्हात्रे, महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे आदी मान्यवर उपस्थित होते..Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी.खासगी अॅपबेस्ड कंपन्यांच्या शोषणाला भारत टॅक्सी उपक्रमामुळे पूर्णविराम मिळेल. चालकांना थेट त्यांच्या कामाचा मोबदला आणि नफ्यात लाभांशाच्या स्वरूपात वाटा मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. भारत टॅक्सीत कुठल्याही प्रकारचे 'सरचार्ज प्रायसिंग' किंवा 'हिडन कॉस्ट' नसून माफक सेवा करात प्रवाशांना उत्तम सेवा मिळेल. प्रवाशांना सुरक्षित, सुकर प्रवासाची हमी मिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले..स्वर्गीय दि. बा. पाटील सहकारी वाहतूक संघासोबत झालेल्या करारांतर्गत नवी मुंबई व विमानतळ परिसरातील तीन ते चार हजार भूमिपुत्रांना बँकेच्या कर्जाद्वारे टॅक्सी उपलब्ध करून देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणले जात असल्याने भूमिपुत्रांनाही रोजगाराची संधी निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..केंद्रीय परिवहन मंत्रालयातर्फे करारदेश-विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना महाराष्ट्राच्या आतिथ्यशीलतेचा व उत्कृष्ट सेवेचा अनुभव या उपक्रमातून मिळेल. या नव्या व्यवस्थेमुळे सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या ध्येयाला मोठे बळ लाभेल. या कार्यक्रमात केंद्रीय परिवहन मंत्रालयातर्फे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या महापालिका तसेच पोलिस आयुक्तांसोबत केलेला करार एकमेकांना देण्यात आला, असे राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले..भारत टॅक्सी' सेवेची प्रमुख वैशिष्ट्येटॅक्सीचालकांना संस्थेचे भागधारक बनवून डिव्हिडंड स्वरूपात नफ्याचा थेट लाभपाऊस किंवा सणासुदीच्या काळात अवाजवी भाडेवाढ नाहीअत्याधुनिक अॅप आधारित बुकिंग व सुरक्षित प्रवासाचे कडक मानकस्थानिक भूमिपुत्रांना स्वयंरोजगारासाठी विशेष प्रोत्साहन.Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.देशभरात ११ हजारांहून अधिक राइड्सदेशातील आठ लाख ६० १ हजार सहकारी संस्थांपैकी महाराष्ट्रात दोन लाख संस्था कार्यरत आहेत. सुमारे २२ कोटी कुटुंबे सहकाराशी थेट जोडली गेली आहेत.देशात ५४ हजार 'पॅक्स' २ आणि हजारो सोसायट्यांचे संगणकीकरण करून अर्थव्यवस्थेला बळ दिले जात आहे.भारत टॅक्सीद्वारे आतापर्यंत ३ देशात ११ हजारांहून अधिक राइड्स झाल्या असून, चालकांच्या खात्यात ७५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम थेट जमा झाल्याचे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.