विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

मुंबईः भाजपने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या चार उमेदवारांची घोषणा केली आहे. भाजप केंद्रीय समितीकडून नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. औरंगाबादमधून शिरीष बोराळकर, पुण्यातून संग्राम देशमुख, नागपुरातून संदीप जोशी आणि अमरावतीतून नितीन धांडे यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. मात्र या यादीतून कोथरूडच्या माजी आमदार मेधा कुणकर्णी त्यांचा पत्ता कट करण्यात आला आहे. या उमेदवारीची घोषणा दिल्लीवरून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील चार, तर उत्तर प्रदेशातील नऊ जागांवर भाजपकडून उमेदवार घोषित करण्यात आलेत.

पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपतर्फे संग्राम देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. संग्राम देशमुख सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. गेल्यावेळी पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील निवडून गेले होते. तर पुण्यातून माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी देण्यात येणार अशी चर्चा रंगली होती. मात्र त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. तसंच या जागेसाठी महापौर मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र भेगडे, अभाविपचे राजेश पांडे यांच्याही नावाची चर्चा होती.

Bharatiya Janata Party releases names of candidates for biennial elections in Uttar Pradesh Legislative Council & Maharashtra Legislative Council pic.twitter.com/lmMfsXPCtE

— ANI (@ANI) November 9, 2020