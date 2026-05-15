मुंबई

Crime: विश्वास ठेवून मित्राच्या घरी गेली, तिथेच नको ते घडलं; भाईंदरमधील धक्कादायक घटना

Bhayandar Crime News: भाईंदरमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला असून याप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाईंदर : भाईंदर पूर्व येथे एका १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. पीडिता २८ एप्रिलला आपल्या मित्राच्या घरी गेली होती. त्या वेळी मित्राचा आणखी एक मित्र त्या ठिकाणी होता. त्याने पीडितेवर बळजबरीने अत्याचार केले.

