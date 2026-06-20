Crime: चांगल्या शाळेत घालतो सांगून १४ वर्षीय मुलीला मुंबईत आणलं, नराधम नातेवाइकानंच मुलीला वेश्याव्यवसायात अडकवलं

भाईंदर : हरियानातील १४ वर्षीय मुलीचे पालनपोषण करण्याचे प्रलोभन दाखवून तिला भाईंदरमध्ये वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी नवघर पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे. यानिमित्ताने वेश्याव्यवसायाचे एक मोठे रॅकेट पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले आहे..मार्च महिन्यात भाईंदर पूर्व भागात राहणाऱ्या संजय देवनारायण गुप्ता याने नवघर पोलिस ठाण्यात त्याच्याकडे असलेल्या १४ वर्षीय मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार केली होती. पोलिसांनी मुलीला शोधून काढले. तिच्याकडे केलेल्या चौकशीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. .Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय .पीडित मुलगी मूळची हरियानामधील असून तक्रारदार गुप्ता तिचा नातेवाईक नसल्याचे तिने सांगितले. पीडितेला चांगल्या शाळेत घालतो व तिची काळजी घेतो, असे तिच्या नातेवाइकांना व आईला आश्वासन देऊन त्यांच्या गरिबीचा गैरफायदा घेत आरोपीने तिला भाईंदर येथे आणले होते; मात्र आरोपीने पीडितेला जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडले. .पोलिसांनी आरोपीच्या पत्नीचा मोबाईल तपासला असता त्यात आणखी काही पीडित महिलांची छायाचित्रे आढळली आहेत. त्यावर आपल्या राहत्या घरी महिलांना व पुरुषांना बोलावून वेश्याव्यवसाय चालवित असल्याचे आरोपीने कबूल केले. आरोपींनी पीडितेला डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ अशा विविध ठिकाणी वेश्याव्यवसायासाठी पाठवले. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी सविलयाप्रसाद श्रीवास्तव ऊर्फ एलआयसीवाला याने तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केले..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.