धक्कादायक ! ICU मधील वृद्ध महिला रुग्णाला उंदरांनी कुरतडले; रुग्णालयाचा मोठा निष्काळजीपणा उघड

भाईंदर येथील एका रुग्णालयात संतापजनक घटना समोर आली आहे. अतिदक्षता विभागातही रुग्ण सुरक्षित नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असलेल्या ८९ वर्षीय वृद्ध महिलेचे शरीराला उंदरांनी कुरतडले. विशेष म्हणजे, या घटनेची डॉक्टरांना, परिचारिकांना किंवा इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना साधी पुसटशीही कल्पना नव्हती. नातेवाईकांच्या सतर्कतेमुळेच ही घटना उघडकीस आली; त्यांनी हा प्रकार पाहताच तत्काळ आरडाओरडा करत प्रशासनाला सावध केले. मात्र, तोपर्यंत उंदरांनी त्या वृद्ध महिलेच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी जखमा केल्या होत्या..निष्काळजीपणा उघडमिळालेल्या माहितीनुसार सुहासिनी माथेकर नावाच्या एका वृद्ध महिलेवर एका रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु होते. प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याने रुग्णालयाच्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटरवर त्यांना ठेवण्यात आले होते. .अतिदक्षता विभागात सर्वसामान्य नागरिकांना मध्ये प्रवेश करण्यास कडक मनाई असते. तिथे कमालीची स्वच्छता असते मात्र या रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे उंदरांनी धुमाकूळ घातला आणि व्हेंटिलेटरवर असहाय्य अवस्थेत पडलेल्या त्या वृद्ध महिलेचे हात कुरतडले. यामुळे महिलेच्या शरीरावर जखमाही झाल्या. . डॉक्टर आणि नर्सला पत्ताच नाहीसोमवारी सकाळी साधारण ६ वाजण्याच्या सुमारास, जेव्हा महिलेचे नातेवाईक तिला भेटण्यासाठी आले, तेव्हा त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी एका उंदीर माथेकर यांचा हाताला कुरतडताना पाहिले. नातेवाईकांनी आत प्रवेश करताच उंदीर पळून गेले, परंतु तोपर्यंत महिलेच्या हातांवर खोलवर जखमा झाल्या होत्या. .या सगळ्या प्रकानंतर अतिदक्षता विभागात ड्युटीवर असलेले डॉक्टर आणि नर्सच्याही लक्षात हा प्रकार आला नाही. नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांना सावध केल्यानंतरच, त्यांना त्या वृद्ध महिलेच्या गंभीर स्थितीची जाणीव झाली.रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे अतिदक्षता विभागातही रुग्ण सुरक्षित नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.