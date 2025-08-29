Manoj Jarange News: भीम आर्मीचा मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा

मुंबई : मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनासाठी ते दाखल झाले असून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी हजारो मराठा बांधव देखील मुंबईत पोहोचले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या या आंदोलनाला अनेक नेत्यांचा देखील पाठिंबा मिळत असून भीम आर्मीचाही मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. .आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता भीम आर्मीनेही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. भीम आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी निवेदन जारी करत सांगितले की, "मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला आमचा ठाम पाठिंबा आहे. मुंबईकरांनी आंदोलनकर्त्यांना जेवण, पाणी व वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरवून सहकार्य करावे.".Mumbai News: मुंबईत साकारला ८०० किलोचा मोदक, ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’त नोंद.दरम्यान, लवकरच भीम आर्मीचे शिष्टमंडळ आजाद मैदानावर येऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असून, जाहीर पातळीवर आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविणार आहे..कांबळे यांनी मुंबईकरांना आवाहन केले की, "आंदोलन शांततेत व शिस्तीत पार पडावे. मात्र, आंदोलनास दगाफटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे सर्वांनी सतर्क राहावे."मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात भीम आर्मीच्या सहभागामुळे या आंदोलनाला आणखी व्यापक सामाजिक बळ मिळाल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे..ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्यापूर्वी डॉक्टर हिरवे किंवा निळे कपडे का घालतात?.मराठा बांधवांचा पुढाकारआझाद मैदानात येणाऱ्या आंदोलकांसाठी मुंबईतील मराठा बांधवांनी पुढाकार घेतला असून, जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे.यामध्ये वैद्यकीय आणि संबंधित कामकाज कक्ष, मदत कक्ष, नाष्टा-भोजन-पाणी व्यवस्थापन कक्ष, वाहन व्यवस्था आणि पार्किंग, महिला समन्वय कक्ष, कायदेशीर मदत कक्ष यांचा समावेश असणार आहे. तसेच ज्या ज्या व्यक्तींना कोणतीही मदत अथवा काम करण्याची इच्छा असेल तर संबंधित कमिटी कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.