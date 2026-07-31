Bhiwandi Building Collapse : भिवंडीत भीषण दुर्घटना! चार मजली इमारत कोसळली, एकाचा मृत्यू; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती

भिवंडी शहरातील भंडारी कंपाऊंड येथील गंगाराम वाडी परिसरात शुक्रवारी उशिरा रात्री एक भीषण दुर्घटना घडली. या भागात असलेली एक चार मजली इमारत अचानक कोसळली. इमारतीचा मोठा भाग ढासळल्याने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. .प्राथमिक माहितीनुसार या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. तर चार ते पाच नागरिक इमारतीच्या मलब्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने अग्निशामक दल आणि पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच भिवंडी अग्निशामक दल, पोलीस प्रशासन आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) यांच्या तुकड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. .ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. बचावकार्यात अडथळा येऊ नये म्हणून प्रशासनाने नागरिकांना घटनास्थळी गर्दी न करण्याचे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे..Building Collapse: मुसळधार पावसात मुंबईमध्ये भीषण दुर्घटना! इमारत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू; अनेक जण दबले, बचावकार्य सुरू.अद्याप अधिकृत प्रशासकीय माहितीनुसार जखमींची अचूक संख्या याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. बचावकार्य सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. इमारतीमध्ये पिलरचे काम सुरू असताना ही दुर्घटना घडली असल्याचे सांगितले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.