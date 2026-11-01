Bhiwandi Crime: ऑनड्युटी अचानक गायब, ३० तासांपासून बेपत्ता; विजय सेल्सच्या वॉचमनचा पाण्याच्या टाकीत आढळला मृतदेह; नेमकं काय घडलं?

भिवंडी : भिवंडी शहरातील कल्याण नाका परिसरात खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. विजय सेल्समध्ये वॉचमन म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृतदेह पाण्याच्या टाकीत आढळून आला आहे. मागील ३० तासांपासून ते बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेत असताना साडेसहा फूट खोल पाण्याच्या टाकीत त्यांचा मृतदेह आढळला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय सेल्समध्ये मागील पाच ते सहा वर्षांपासून वॉचमन म्हणून कार्यरत असलेले मंगेश दादाराव शिरमाळे (वय ५०) यांचा इमारतीच्या परिसरातील पाण्याच्या टाकीत मृतदेह आढळून आल्याची घटना घडली आहे. घरी न पोहोचल्याने कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. यावेळी एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ते आदल्या दिवशी विजय सेल्सच्या बाहेर जाताना दिसले, मात्र पुन्हा परतले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा शोध घेत असता परिसरातील साडेसहा फूट खोल पाण्याच्या टाकीत त्यांचा मृतदेह आढळला..Mumbai Metro 4: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज! दिवाळीनंतर मुंबईत दाखल होणार; कसा असेल प्रवास? पाहा वैशिष्ट्ये.दरम्यान, या घटनेची माहिती तातडीने भिवंडी शहर पोलीस दलाला देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी पोलीस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयात मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. .Water Cut: पाणीटंचाईतून दिलासा! १० टक्के कपात रद्द, पण दिवाळीनंतर घेणार 'हा' मोठा निर्णय.तथापि, मंगेश शिरमाळे हे पाण्याच्या टाकीपर्यंत कसे पोहोचले? ते टाकीत कसे पडले की या घटनेमागे अन्य काही कारण आहे? तसेच ड्युटीदरम्यान ते अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी का करण्यात आली नाही? याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.