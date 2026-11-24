भिवंडी : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील भांडुप येथे एका लग्न समारंभातील जेवणातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. यावेळी ७० ते १०० जणांना विषबाधा झाली असून या घटनेनंतर सर्व विषबाधितांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ही घटना ताजी असताना आता भिवंडीमध्ये विषबाधेची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडीत शोरमा खाल्ल्यामुळे 17 जणांना विषबाधा झाल्याची खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. वंजारपट्टी नाका परिसरात ए.के. शोरमा कडून शोरमा खाल्ल्यामुळे अनेकांना उलटी, जुलाब आणि मळमळ होत असल्याचे त्रास झाला. यानंतर उपचारासाठी बाधितांना उपचारांना रुग्णालयात दाखल केले असता, विषबाधा झाल्याचे निदर्शनास आले..Nagpur Mumbai Train: चैत्यभूमीला जाणाऱ्या अनुयायांसाठी रेल्वेची विशेष सोय; विदर्भातून मुंबईसाठी अतिरिक्त गाड्या, अकोल्यातही थांबा, पाहा वेळापत्रक?.दरम्यान, या घटनेत सर्व विषबाधित 17 जणांना भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये लहान मुलांचा देखील सहभाग असून या रुग्णांमध्ये आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेला नियमांचा लगाम! पालकांच्या मुलाखती, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या आणि देणगी घेण्यास बंदी.दिवसेंदिवस घडत असणाऱ्या विषबाधेच्या प्रकरणांमुळे खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि अनधिकृत खाद्य व्यवसायांवर नियंत्रणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या या प्रकरणी संबंधित खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.