मुंबई

Bhiwandi: भिवंडी महापालिकेच्या २४ उमेदवारांना नोटीस, निवडणुकीचा हिशोब न दिल्याने कारवाई

Bhiwandi Municipal Corporation : निवडणुकीचा हिशोब न दिल्याने भिवंडी महापालिकेच्या २४ उमेदवारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या उमेदवारांना नोटिसा बजावल्या असून दंडात्मक कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
Bhiwandi Municipal Corporation

Bhiwandi Municipal Corporation

ESakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला पार पडली. निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, २४ उमेदवारांनी अद्यापही त्यांच्या खर्चाचा तपशील सादर केलेला नाही. परिणामी, निवडणूक खर्च तपासणी पथकाच्या प्रमुखांनी या सर्वांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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