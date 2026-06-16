Bhiwandi: भिवंडी महापालिकेच्या २४ उमेदवारांना नोटीस, निवडणुकीचा हिशोब न दिल्याने कारवाई

भिवंडी : महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला पार पडली. निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, २४ उमेदवारांनी अद्यापही त्यांच्या खर्चाचा तपशील सादर केलेला नाही. परिणामी, निवडणूक खर्च तपासणी पथकाच्या प्रमुखांनी या सर्वांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..भिवंडी महापालिका निवडणुकीत २३ विभागांमधील ९० प्रभागांतून एकूण ४३८ उमेदवार रिंगणात होते. अनेक उमेदवारांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी किंवा नंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे खर्चाचा आणि हिशोबाचा तपशील सादर केला आहे. मात्र, २४ उमेदवार खर्च सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत. कोकण विभागाचे उपायुक्त (नगरपालिका शाखा) डॉ. सागर घोलप यांनी नुकतीच चौथी नोटीस बजावून या २४ उमेदवारांना सुनावणीसाठी बोलावले आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर जलसंकटाचे सावट! पाणीकपातीत वाढ होणार, पालिकेचा मोठा निर्णय; कधीपासून आणि का?.यापूर्वी तीन नोटिसा मिळूनही, तसेच निकाल लागून साडेपाच महिने उलटल्यानंतरही त्यांनी तपशील सादर केलेला नाही. काही उमेदवार पराभवानंतर हिशोब आणि खर्चाचा तपशील सादर करणे टाळत आहेत, तर काही जण जाणीवपूर्वक करत आहेत..या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक खर्च देखरेख पथकाच्या प्रमुखांनी २४ जणांना नोटिसा बजावली आहे. महापालिकेच्या लेखा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या यादीत सात महिला आणि १७ पुरुष उमेदवारांचा समावेश आहे. आता निष्काळजीपणामुळे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे..Mumbai Local News: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.