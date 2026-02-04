मुंबई

Bhiwandi Mayor: भिवंडीच्या महापौर पदी कोण? १८ दिवसांनंतरही शिवसेनेची गटनोंदणी प्रलंबित

Bhiwandi Municipal Corporation Mayor : भिवंडी महानगरपालिकेचा निकालानंतर अद्यापही शिंदे गटाच्या सदस्यांनी गट नोंदणी केलेली नाही. यामुळे पालिकेतील सत्तासमीकरणाबाबत गुंता कायम असल्याचे चित्र आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भिवंडी : महानगरपालिकेचा निवडणूक निकाल लागून १८ दिवस उलटून गेले आहेत, परंतु, शिंदे गटाच्या सदस्यांनी गट नोंदणी केलेली नाही. यामुळे पालिकेतील सत्तासमीकरणाचा गुंता आजही कायम आहे.

