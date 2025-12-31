मुंबई

Bhiwandi Politics: भिवंडीत तिकीट वाटपावरून बंडखोरी; सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या! अंतर्गत फुट उघड, नेमकं समीकरण काय?

Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation Election: भिवंडीमध्ये सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भिवंडीत अंतर्गत फुट उघड झाली आहे. तिकीट वाटपावरून बंडखोरी दिसून आली आहे. रईस शेख समर्थक आक्रमक झाले आहेत.
भिवंडी : भिवंडीमध्ये तिकीट वाटपावरून समाजवादी पक्षात बंडाचे आवाज वाढत आहेत. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आता स्पष्ट होऊ लागले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिवंडी पूर्वेचे आमदार रईस शेख यांचे समर्थक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (सपा) चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. ज्यामुळे सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रईस शेख यांचे जवळचे सहकारी तारिक मोमीन यांना त्यांच्या मागणीनुसार प्रभाग ९ मध्ये पूर्ण पॅनेलचे तिकीट मिळाले नाही. ज्यामुळे त्यांनी बंडखोरी केली.

