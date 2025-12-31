Bhiwandi Politics: भिवंडीत तिकीट वाटपावरून बंडखोरी; सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या! अंतर्गत फुट उघड, नेमकं समीकरण काय?

भिवंडी : भिवंडीमध्ये तिकीट वाटपावरून समाजवादी पक्षात बंडाचे आवाज वाढत आहेत. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आता स्पष्ट होऊ लागले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिवंडी पूर्वेचे आमदार रईस शेख यांचे समर्थक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (सपा) चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. ज्यामुळे सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रईस शेख यांचे जवळचे सहकारी तारिक मोमीन यांना त्यांच्या मागणीनुसार प्रभाग ९ मध्ये पूर्ण पॅनेलचे तिकीट मिळाले नाही. ज्यामुळे त्यांनी बंडखोरी केली..मोमीनने काँग्रेसचे प्रशांत लाड, बंडखोर काँग्रेस नेते दानिश अन्सारी आणि सपाचे तिकीट दावेदार इसरार अन्सारी यांच्यासोबत एक नवीन पॅनल स्थापन केले. या पॅनलसोबत रईस शेखचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ज्यामुळे राजकीय हालचाली आणखीनच वाढल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या इम्रान खान यांना भेटणाऱ्या रईस शेखचे फोटोही व्हायरल झाले आहेत. इम्रान खान यांना अपात्र ठरवल्यानंतर त्यांची मुलगी निवडणूक लढवत आहे..Bhandup Bus Accident: 2008 पासून बेस्टमध्ये कार्यरत, 2-3 महिन्यांपासून इलेक्ट्रिक बस हातात; भांडुप अपघात प्रकरणी चालकाला अटक.रईस शेख यांच्यासोबतच्या या भेटीकडे राजकीय संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. संध्याकाळपर्यंत, शहरातील राजकीय तापमान आणखी वाढले जेव्हा शेख यांचे समर्थक आम पाडा परिसरातील बंगल्याबाहेर जमले आणि त्यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) मध्ये सामील झालेले माजी स्थायी समिती अध्यक्ष हलीम अन्सारी यांच्या आगमनानेही अनेक राजकीय अटकळांना उधाण आले. राजकीय विश्लेषक हे रईस शेख यांच्या दबावतंत्राचा एक भाग मानत आहेत..रईस शेख यांना मुंबईच्या वॉर्ड २११ मधून त्यांचा मोठा भाऊ सलीम शेख यांना तिकीट हवे आहे, परंतु पक्षाने अद्याप उमेदवार जाहीर न केल्याने त्यांची नाराजी वाढत आहे. ही नाराजी आता भिवंडीतील समाजवादी पक्षाविरुद्धच्या मोर्चात दिसून येत आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रचाराला अद्याप गती मिळालेली नसतानाही, भिवंडीतील आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल माजी महापौर विलास पाटील आणि त्यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai Local Megablock: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवाशांचे हाल होणार! पश्चिम रेल्वेवर ५ दिवस ब्लॉक; दररोज ९५ लोकल रद्द .पोलिसांच्या माहितीनुसार, विभाग १ च्या संगम पाडा रोड परिसरात रस्त्याचे काम सुरू असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर फ्लाइंग स्क्वॉड ५ चे कर्मचारी आणि बीट इन्स्पेक्टर हनुमान म्हात्रे त्यांच्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. तपासात असे दिसून आले की माजी महापौर विलास पाटील आणि त्यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांनी परिसरात रस्ता बांधण्याचे आदेश दिले होते. म्हात्रे यांच्या तक्रारीवरून निजामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.