Thane: मोफत प्रवेशासाठी बेकायदा फी वसुली, भिवंडीत लाच घेताना मुख्याध्यापिकेसह तिघे जाळ्यात

ठाणे : सरकारच्या नियमानुसार शाळेच्या प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारणी देय नसताना विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा पैसे उकळणाऱ्या भिवंडीतील तिघांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. ते तिघे भिवंडीत राहणारे आहेत. याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तक्रारदाराच्या पाल्याला शाळेत प्रवेश देण्यासाठी त्या तिघांनी चार हजारांची मागणी केली होती. यामध्ये तीन हजार रुपये विविध उपक्रम शुल्काच्या नावाखाली, तर एक हजार रुपये शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर परत केले जातील, असे सांगत होते..यासाठी विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने पैसे वसूल केले जात असल्याची तक्रार ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. त्या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळून आल्याने ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ मे २०२६ रोजी ही कारवाई करण्यात आली..सलाहुद्दीन आयुबी मेमोरियल उर्दू हायस्कूल या शाळेच्या मुख्याध्यापिका अतिया बैदुझमान खान (वय ५६), खासगी संगणक शिक्षक रिजवान बानू अमजद खान (वय ३१), आणि खासगी लिपिक आस्मा मोहशफी शेख (४७) यांना लाच रक्कम घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल असून अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.