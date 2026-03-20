Thane News: ठाणेकरांसाठी मोठी बातमी! २३ मार्चपासून २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार; पण कधीपर्यंत आणि कुठे? जाणून घ्या यादी...

मुंबई : मान्सूनपूर्व दुरुस्तीच्या कामामुळे भिवंडीमध्ये महाराष्ट्र स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अँड कंपनी २३ मार्च रोजी सकाळी ९ ते २४ मार्च रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत २४ तासांचा शटडाउन घेणार आहे. या कालावधीत, ममता टाकी, चाविंद्र व्हिलेज, पटेल नगर आणि बाला कंपाऊंडसह भिवंडीच्या अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. शटडाउननंतर, एक दिवस कमी दाबाने पाणी उपलब्ध होईल. प्रमुख भागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल. .यामध्ये फरीदबाग, बरक्या कंपाऊंड, संगमपाडा, कचेरीपाडा, ब्राह्मण अली, कासार अली, भावनगर, कोंबडपाडा या भागांमध्ये पाणी उपलब्ध होणार नाही. आदर्श पार्क, अजय नगर, नाजनारणा कंपाऊंड, गोकुळ नगर, इंदिरा नगर, कल्याण रोड, ठाणे अली, तीन बट्टी या भागांनाही फटका बसेल. शिवाजी नगर स्टाफ क्वार्टर्स, खरक रोड, गुरुचरण पाडा, अजमेर नगर, पटेल कंपाउंड, शामा नगर, साईनाथ सोसायटी, अंजूर फाटा या भागातही पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. देवजी नगर, नारपोली, विठ्ठल नगर, सोनीबाई कंपाऊंड, खालिक कंपाऊंड, फैजान कंपाउंड, मेहता कंपाऊंड, रोशनबाग भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. देवनगर टॉवर कंपाऊंड, भंडारी कंपाऊंड, नरपोली गाव, आयजीएम पाण्याची टाकी, निझामपुरा, इस्लामपुरा, आंपडा आणि अवचित पाडा या भागांनाही फटका बसेल. म्हाडा कॉलनी, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, मिल्लत नगर १, २ आणि ३, न्यू कॉलनी, कोंडाजीवाडी आणि चव्हाण कॉलनी येथील पाणीपुरवठा देखील खंडित होईल. वेताळ पाडा, बाला कंपाऊंड, खांडू पाडा, अन्सार मोहल्ला, डोलारे पेट्रोल पंप, खोका कंपाऊंड, कामतघर आणि अंजूर फाटा या भागांनाही फटका बसेल. जुनी ताडाळी, नवीन तडाळी, भाग्य नगर, हनुमान नगर, जय अंबे सोसायटी, कमला हॉटेल कॉम्प्लेक्स, श्रीरंग सोसायटी, गणेश सिनेमा या भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. नवजीवन कॉलनी, समद नगर, कणेरी, न्यू कणेरी, गौरी पाडा, पद्या नगर, अशोक नगर, घुंगट नगर या भागातही पाणीटंचाई जाणवणार आहे. कोतार गेट, बरफ गली, काप अली, उर्दू रोड, कुरेशी नगर, लाहोटी कंपाऊंड, भादवड, टेमघर परिसरातही पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होणार आहे. भिवंडी महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, संदीप पटनवार यांनी या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना महानगरपालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांना पाणी साठवून ठेवण्याचे आणि त्याची नासाडी टाळण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.