Thane News: ठाणेकरांसाठी मोठी बातमी! २३ मार्चपासून २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार; पण कधीपर्यंत आणि कुठे? जाणून घ्या यादी...

Bhiwandi water supply: भिवंडीमध्ये पाणीटंचाईचा इशारा देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा २४ तासांसाठी बंद राहील. भिवंडीतील पाणीपुरवठा २३ मार्च रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून ते २४ मार्च रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत बंद राहील.
मुंबई : मान्सूनपूर्व दुरुस्तीच्या कामामुळे भिवंडीमध्ये महाराष्ट्र स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अँड कंपनी २३ मार्च रोजी सकाळी ९ ते २४ मार्च रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत २४ तासांचा शटडाउन घेणार आहे. या कालावधीत, ममता टाकी, चाविंद्र व्हिलेज, पटेल नगर आणि बाला कंपाऊंडसह भिवंडीच्या अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. शटडाउननंतर, एक दिवस कमी दाबाने पाणी उपलब्ध होईल. प्रमुख भागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल.

