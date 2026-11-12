Mumbai Local: मराठीची गळचेपी! दिवाळीत मुंबईतील स्टेशन्सवर भोजपुरी गाणी; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईत दिवाळीत रेल्वे स्थानकावर भोजपुरी गाणी वाजवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे भोजपुरी गाण्यांचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत मराठी प्रवाशांनी या प्रकाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीच्या सणासुदीत मुंबईतील अनेक रेल्वे स्थानकावर भोजपुरी गाणी वाजवण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. येत्या रविवारी छठपूजा असून त्यानिमित्त मुंबईतील मध्य रेल्वे स्थानकांतील सीएसएमटीसह अन्य स्थानकांत अधूनमधून भोजपुरी गाणी वाजवली जात आहेत. यामध्ये आंबिवली, वडाळा, सानपाडा, छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकासह इतर स्थानकाचा समावेश आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये नको तिथे स्पर्श, विरोध करताच नराधमाने ढकललं, तरुणीचा एक हात तुटला; मिरा-भाईंदरमध्ये काय घडलं?.या प्रकरणी कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटनेनेही तीव्र नाराजी व्यक्त करत निषेध नोंदविला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानकांवर स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला प्राधान्य मिळायला हवे, अशी भूमिका प्रवासी संघटनेकडून मांडण्यात येत आहे. तसेच वडाळा येथे वाजवण्यात आलेल्या गाण्यावरून ठाकरे सेनेच्या नगरसेवक माधुरी मांजरेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.तथापि, या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश घनघाव यांनी नाराजी व्यक्त करत असे म्हटले आहे की, भाऊबीजेसारख्या सणाच्या दिवशी आंबिवली स्थानकावर भोजपुरी गाणी वाजवण्याच्या प्रकाराबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्राला चक्क बिहार-उत्तर प्रदेशमध्ये नेऊन ठेवायचे आहे का, असा संतप्त सवालही या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला जात आहे..Mumbai Fire: मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या शासकीय बंगल्यात आग; एसीमधील शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.