मुंबई

Mumbai Local: मराठीची गळचेपी! दिवाळीत मुंबईतील स्टेशन्सवर भोजपुरी गाणी; व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Railway Station Bhojpuri Song: दिवाळीदरम्यान मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
Bhojpuri Song played at Mumbai Railway Station

Bhojpuri Song played at Mumbai Railway Station

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत दिवाळीत रेल्वे स्थानकावर भोजपुरी गाणी वाजवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे भोजपुरी गाण्यांचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत मराठी प्रवाशांनी या प्रकाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

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