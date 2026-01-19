मुंबई

Mumbai Bihar Bhavan: सुविधा, निवास अन्... दिल्ली नंतर मुंबईतही बिहारची ओळख; ३१४ कोटींचे बिहार भवन उभारणार

Mumbai Bihar Bhawan Construction: मुंबईत बिहार भवन उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून सरकारी कामकाजासह नागरिकांना चांगला फायदा होणार आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : महाराष्ट्राची प्रगती आणि कल्याणासाठी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. लवकरच राजधानी मुंबईत बिहार भवन सुरु केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यामुळे सरकारी कामकाजासह नागरिकांना चांगला फायदा होणार आहे.

