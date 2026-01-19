Mumbai Bihar Bhavan: सुविधा, निवास अन्... दिल्ली नंतर मुंबईतही बिहारची ओळख; ३१४ कोटींचे बिहार भवन उभारणार

मुंबई : महाराष्ट्राची प्रगती आणि कल्याणासाठी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. लवकरच राजधानी मुंबईत बिहार भवन सुरु केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यामुळे सरकारी कामकाजासह नागरिकांना चांगला फायदा होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीनंतर आता मुंबईतही बिहार भवन बांधले जाणार आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एलिफंट इस्टेट येथे बिहार भवन उभारले जाणार आहे. याठिकाणी तळघरासह ३० मजली उंच इमारत बांधली जाणार असून राज्याची प्रगती आणि सार्वजनिक कल्याणाच्या दिशेने प्रशासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे, इमारत बांधकाम विभागाचे सचिव कुमार रवी यांनी सांगितले आहे..दिल्लीनंतर मुंबईत उभारले जाणाऱ्या या बिहार भवनामुळे सरकारी कामकाज अधिक सुरळीत होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच वैद्यकीय उपचारांसाठी मुंबईत येणाऱ्या बिहारी नागरिकांनाही यामुळे दिलासा मिळणार आहे..कसे असेल मुंबईतील बिहार भवन?मुंबईत पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एलिफंट इस्टेट परिसरात बांधले जाणारे बिहार भवन ३० मजली इमारत असे बांधले जाणार आहे. यामध्ये तळघर तसेच सरकारी अधिकारी, पाहुणे आणि गरजू लोकांना वापरासाठी १७८ खोल्या असणार आहेत. हे भवन जमिनीपासून सुमारे ६९ मीटर उंच आणि सुमारे ०.६८ एकर जमिनीवर बांधले जाईल..त्याचबरोबर या बिहार भवनात बिहारहून मुंबईला उपचारासाठी येणाऱ्या आजारी रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विशेष निवास व्यवस्था असेल. ज्यामध्ये २४० खाटांचे वसतिगृह बांधले जाईल..अनेक सुविधांचा समावेशमुंबईतील बिहार भवनात सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांसाठी आधुनिक कॉन्फरन्स हॉल यासोबत ७२ आसन सुविधा असणार आहेत. तसेच कॅफेटेरिया, वैद्यकीय कक्ष आणि इतर आवश्यक सुविधा देखील उपलब्ध असणार आहेत. इतकेच नव्हे तर वाहने पार्किंगसाठी सेन्सर-आधारित स्मार्ट ट्रिपल आणि डबल-डेकर पार्किंग बांधले जाणार आहे. यामुळे एकाच वेळी २३३ वाहने पार्किंग करता येतील..कोट्यवधी रुपयांचा खर्चबिहार सरकारने मुंबईत बांधल्या जाणाऱ्या भावनाचा प्रकल्पासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ३१४.२० कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.