मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईकरांसाठी मोठा बदल! BKC मध्ये कार आणि बाईकला दर शुक्रवारी प्रवेशबंदी; कठोर नियमाचं कारण काय?

BKC no car day: भारतातील सर्वात गर्दीच्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक असलेल्या मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सने 'कार-फ्री फ्रायडे' नावाचा एक उपक्रम सुरू केला आहे. वाहनमुक्त राहण्याचे आवाहन केले आहे.
BKC Traffic Change

BKC Traffic Change

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : जर तुम्ही वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये काम करत असाल आणि आणखी एक शुक्रवार वाहतूक कोंडीत अडकून काढला असेल, तर आता तुम्हाला दिलासा मिळाला आहे. किमान दिलाशाचा एक प्रयोग तरी झाला आहे. या आठवड्यापासून प्रत्येक शुक्रवारी बीकेसी रस्ता वाहनमुक्त राहणार आहे. पण पूर्णपणे नाही. भारतातील सर्वात गर्दीच्या व्यावसायिक जिल्ह्यांपैकी एकामध्ये काम करणाऱ्या जवळपास २,००,००० व्यावसायिकांना गाडी चालवण्याऐवजी किंवा कॅब बुक करण्याऐवजी कामावर जाण्यासाठी ट्रेन, मेट्रो किंवा बसने प्रवास करण्यास जोरदार प्रोत्साहन दिले जात आहे.

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