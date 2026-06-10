Mumbai Traffic: मुंबईकरांसाठी मोठा बदल! BKC मध्ये कार आणि बाईकला दर शुक्रवारी प्रवेशबंदी; कठोर नियमाचं कारण काय?

मुंबई : जर तुम्ही वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये काम करत असाल आणि आणखी एक शुक्रवार वाहतूक कोंडीत अडकून काढला असेल, तर आता तुम्हाला दिलासा मिळाला आहे. किमान दिलाशाचा एक प्रयोग तरी झाला आहे. या आठवड्यापासून प्रत्येक शुक्रवारी बीकेसी रस्ता वाहनमुक्त राहणार आहे. पण पूर्णपणे नाही. भारतातील सर्वात गर्दीच्या व्यावसायिक जिल्ह्यांपैकी एकामध्ये काम करणाऱ्या जवळपास २,००,००० व्यावसायिकांना गाडी चालवण्याऐवजी किंवा कॅब बुक करण्याऐवजी कामावर जाण्यासाठी ट्रेन, मेट्रो किंवा बसने प्रवास करण्यास जोरदार प्रोत्साहन दिले जात आहे. .अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतातील कोणत्याही कॉर्पोरेटसाठी हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बेस्ट, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाहतूक पोलीस, ऑटो-रिक्षा संघटना आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या सहकार्याने या प्रयत्नांना चालना देत आहे. बीकेसीमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ९० कंपन्या आणि संघटनांनी आधीच तत्त्वतः पाठिंबा दिला आहे..Maharashtra Weather: मुंबईत धुवाधार कोसळणार! हवामान विभागाकडून नवं अपडेट, अन्य जिल्ह्यांसाठी काय सांगितलं? .एमएमआरडीएच्या स्वतःच्या जवळपास २,००० कर्मचाऱ्यांना आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय मनमानी नाही. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, शुक्रवार मुद्दाम निवडण्यात आला. कारण आठवड्याच्या शेवटी कंपन्यांचे वेळापत्रक अधिक लवचिक असते. कर्मचाऱ्यांवर वेळेवर हजर राहण्याचा ताण साधारणपणे कमी असतो. बैठका कमी असतात आणि सकाळी ठीक ९ वाजता कामावर हजर राहण्याचा एकूण दबावही कमी असतो..याउलट सोमवार तर अजिबातच सोयीचा नसतो. कामाची घट्ट मुदत, एकापाठोपाठ एक बैठका आणि आठवडा सुरू होण्याची सर्वसाधारण चिंता यांमुळे प्रवासी गर्दीच्या बसमध्ये जाण्याचा धोका पत्करण्यास फारसे उत्सुक नसतात. बेस्ट सध्या बीकेसी परिसरात दररोज १०० हून अधिक बस चालवते आणि दररोज २५,००० ते ३०,००० प्रवासी या बस सेवेचा वापर करतात. पाच ते सहा फिडर मार्ग वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकांना थेट जिल्ह्याशी जोडतात..ज्यांनी बीकेसीला जाण्यासाठी ॲक्वा लाईन वापरली आहे, त्यांना इथला प्रकार माहीत आहे. मेट्रोचा प्रवास सुखकर असतो, पण स्टेशनच्या बाहेर पडून तुमच्या ऑफिसपर्यंतचे शेवटचे एक-दोन किलोमीटर अंतर कापताना मात्र सगळा गोंधळ उडतो. मेट्रोमधून बाहेर पडणे जलद आहे. पण BKC मधील उर्वरित अंतरासाठी शेअर्ड ऑटो किंवा फिडर बस शोधणे हे रोजचे दुःस्वप्न आहे. आकडेवारी याला दुजोरा देते..मेट्रो लाईन ३ कार्यान्वित असूनही बीकेसीमधील ५२% कर्मचारी अजूनही खाजगी वाहने, टॅक्सी आणि ऑटोंवर अवलंबून आहेत. सध्या केवळ २५% लोक त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. बीकेसीच्या २,००,००० कर्मचाऱ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कर्मचारी दररोज प्रवासात दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. अधिकारी उपाययोजनांवर काम करत आहेत. कदाचित केवळ अधिक सुलभ प्रवासापेक्षाही अधिक..Bhiwandi: कारवाई न करण्यासाठी 5 लाखांची लाच मागितली; माहिती मिळताच ACB चा सापळा, ठाण्यातील मोठा अधिकारी अटकेत.बीकेसीमधील प्रवाशांच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, ८२ टक्के लोकांनी सांगितले की, जर सार्वजनिक वाहतूक अधिक विश्वसनीय, सोयीस्कर आणि उत्तम प्रकारे एकात्मिक झाली, तर ते तिचा वापर सुरू करतील. नियमित सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना, प्रवासाच्या खर्चाची परतफेड आणि अंतर्गत कौतुक उपक्रमांसारख्या आकर्षक योजनांद्वारे कंपन्यांना ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे..हा कार्यक्रम किमान तीन ते चार महिने चालेल. ज्यामध्ये अधिकारी दर आठवड्याला अडथळ्यांचा आढावा घेतील आणि सुधारणात्मक उपाययोजना करतील. बीकेसीचा शुक्रवारचा प्रयोग मुंबईतील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सवयीत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यास प्रवृत्त करतो की तो हळूहळू संपुष्टात येतो, हे जवळजवळ पूर्णपणे यावर अवलंबून असेल की शेवटचा टप्पा सर्वात कठीण वाटणे थांबते की नाही..Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.