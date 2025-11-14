मुंबई

Flamingo: वातावरणातील बदलाचा फ्लेमिंगोंना फटका! परदेशी पाहुण्यांच्या आगमनाचे वेध

Flamingo Rare Sightings : दरवर्षी नोव्हेंबर महिना सुरू होताच फ्लेमिंगो खाडीकिनारी पाणथळांवर हजारोंच्या संख्येने दाखल होतात. मात्र यंदा परदेशी पाहुणे अजूनही आले नसल्याने त्यांच्या आगमनाचे वेध लागले आहे.
उरण : उरण खाडीकिनारी पाणथळांवर दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने येणारे फ्लेमिंगोंचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे. वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे नोव्हेंबरमध्ये येणारे परदेशी पाहुणे अजूनही आले नसल्याने पक्षीप्रेमींना आगमनाचे वेध लागले आहेत.

