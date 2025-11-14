Flamingo: वातावरणातील बदलाचा फ्लेमिंगोंना फटका! परदेशी पाहुण्यांच्या आगमनाचे वेध

उरण : उरण खाडीकिनारी पाणथळांवर दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने येणारे फ्लेमिंगोंचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे. वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे नोव्हेंबरमध्ये येणारे परदेशी पाहुणे अजूनही आले नसल्याने पक्षीप्रेमींना आगमनाचे वेध लागले आहेत. .उरणला मोठा समुद्र भाग लाभला आहे. जेएनपीए बंदर परिसरात पाणजे पाणथळ, डोंगरी, नवीन शेवा, करंजा, न्हावा येथील पाणथळे स्थलांतरित पक्ष्यांची आश्रयस्थाने आहेत. या जलाशयातील कीटक, खुबे, मासे, शेवाळ मोठ्या प्रमाणात असल्याने हिवाळा सुरू होताच दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने फ्लेमिंगो या ठिकाणी मुक्काम करतात, पण सततच्या वातावरण बदलामुळे यंदा नोव्हेंबर सुरू झाला तरी पक्षी अजूनही दाखल झालेले नाहीत..Thane Traffic: रोजचे तीन तास कोंडीत! गायमुख घाटामुळे नोकरदारवर्गाला भुर्दंड.ग्रेटर फ्लेमिंगो : या पक्ष्याचे वजन साधारण पाच किलोपर्यंत असते. त्याची उंची १२५-१४५ पंख विस्तार १४०-१६५ सेमीपर्यंत असतो. नील-हरित शेवाळ, लहान मृदुकाय प्राणी यांचे खाद्य असते, तर प्रजनन काळ संप्टेबर-आक्टोबर किंवा फेब्रुवारी ते एप्रिल हा असतो.लेझर फ्लेमिंगो : या पक्ष्याचे वजन १.५ ते २ किलोग्रॅम, उंची ८०-९० सेमी, पंख विस्तार ९५ ते १०० सेमीपर्यंत असतो. ग्रेटर फ्लेमिंगो आणि लेसर फ्लेमिंगो. यामध्ये ग्रेटर फ्लेमिंगोंची संख्या अधिक असते..स्थलांतरित पक्ष्यांचे आश्रयस्थानफ्लेमिंगो व्यतिरिक्त शॉवेलर डक, हॅरिअर, लॉकेस, नॉब्रबँन, रॅडिश सेल डक, मार्श हॅरिअर, पेंटेड स्टार्क, स्मूनबील, सँड पायपर सह देशी पाण कोंबडे, करकोचे, बगळे, पाणकावळे मोठ्या प्रमाणात येतात. हिवाळा संपला की मार्चमध्ये हे पक्षी येथून स्थलांतर करतात. मात्र, यंदा पक्ष्यांना उशीर झाला असल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये नाराजी आहे..Fishing Rules: मासेमारी करताना 'या' नियमांचे करावे लागणार पालन, सरकारकडून मच्छीमारांसाठी नवे नियम जारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.