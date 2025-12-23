BMC Election: नवी मुंबईत महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष तीव्र होणार! शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने, महायुती की थेट लढत याकडे लक्ष

वाशी : नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून पक्षप्रवेश, शक्तीप्रदर्शन आणि अंतर्गत गणिते यामुळे निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील अनेक माजी नगरसेवकांनी शिवसेना शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याने स्थानिक राजकारणाची समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. यामुळे आगामी निवडणुकीत महापौरपदासाठी थेट लढत ही शिवसेना शिंदे सेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातच होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत चालले आहे..शिवसेना शिंदे सेनेने अलीकडच्या काळात केलेले पक्षप्रवेश हे केवळ संख्याबळापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे आगामी निवडणुकीसाठीची ठोस रणनीती असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. रविवारी ऐरोली येथे झालेल्या शिंदे सेनेच्या भव्य मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांच्यासह दोन माजी नगरसेवकांनी पक्षप्रवेश केल्याने या पक्षाची ताकद अधिक वाढली आहे..या प्रवेशांमुळे शिवसेना शिंदे सेनेकडे आता तब्बल ५४ माजी नगरसेवकांची फौज उभी राहिली आहे. विशेष बाब म्हणजे भारतीय जनता पार्टीकडे देखील सध्या ५४ माजी नगरसेवकांची संख्या आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष जवळपास समान बळावर असून, सत्तेसाठीची चुरस अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी ५६ नगरसेवकांचा जादुई आकडा गाठणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे किमान ६० नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे..Mumbai Local: दारात लटकण्याची सवय मोडणार! मुंबई लोकलमध्ये सुरक्षेचा ‘धनुष्यबाण’; नवीन दरवाज्याची नेमकी रचना कशी असणार?.गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून नवी मुंबई महानगरपालिकेवर गणेश नाईक यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्या एकहाती सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी शिवसेना शिंदे सेना सज्ज झाली असून, संघटनात्मक बांधणी, इच्छुक उमेदवारांच्या चाचपण्या आणि प्रभागनिहाय रणनीती आखण्यात पक्षाने आघाडी घेतल्याचे दिसून येते. भाजपकडूनही कोणतीही ढिलाई न ठेवता बूथ पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात आहे..महायुतीच्या भवितव्याबाबत मात्र अद्यापही संभ्रम कायम आहे. महायुती झाल्यास भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यात समसमान जागावाटपाचा फॉर्म्युला राबविला जाऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, जागावाटपावर एकमत न झाल्यास दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतील आणि त्यावेळी उमेदवार थेट एकमेकांसमोर उभे ठाकतील, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे..Navi Mumbai: रुग्णवाहिका होती, पण चालक जेवायला गेला; वाशी स्थानकात तरुणाचा दुर्दैवी अंत, काय घडलं?.दरम्यान, महायुती असो वा नसो, दोन्ही पक्षांकडून पालिकेवर आपलाच झेंडा फडकवण्याची तयारी सुरू आहे. महापौरपद कोणाच्या वाट्याला येणार, सत्ता कोणाच्या हाती जाणार आणि नवी मुंबईच्या विकासाची सूत्रे कोण सांभाळणार, याबाबत शहरातील नागरिकांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे..एकूणच नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक न राहता, राज्यातील सत्तासमीकरणांवर प्रभाव टाकणारी प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. येत्या काही दिवसांत होणारे आणखी पक्षप्रवेश, जागावाटपाचे निर्णय आणि महायुतीबाबतची भूमिका यामुळे या निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.