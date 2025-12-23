मुंबई

BMC Election: नवी मुंबईत महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष तीव्र होणार! शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने, महायुती की थेट लढत याकडे लक्ष

Navi Mumbai Municipal Election: नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. या निवडणुकीत महापौरपदासाठी शिंदेसेना आणि भाजप यांच्यातच थेट लढत होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वाशी : नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून पक्षप्रवेश, शक्तीप्रदर्शन आणि अंतर्गत गणिते यामुळे निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील अनेक माजी नगरसेवकांनी शिवसेना शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याने स्थानिक राजकारणाची समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. यामुळे आगामी निवडणुकीत महापौरपदासाठी थेट लढत ही शिवसेना शिंदे सेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातच होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत चालले आहे.

