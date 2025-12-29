मुंबई

BMC Election: महायुतीत नाराजी स्फोट! शिंदे गटात राजीनाम्यांची मालिका, भाजपमध्येही समाज माध्यमावर खदखद

Mahyuti: शिंदे गट आणि भाजप पक्षांमधीन युतीबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी पदाधिकाऱ्यांची नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे.
BJP and shinde Shivsena

BJP and shinde Shivsena

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा एक दिवस उरलेला असताना शिंदे गट आणि भाजपकडून अधिकृत उमेदवारांची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही पक्षांमध्ये युती झाली आहे की नाही, याबाबतही नेतृत्वाकडून स्पष्ट भूमिका घेतली जात नसल्याने डोंबिवली व कल्याण परिसरात कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Mumbai
Eknath Shinde
Mumbai BMC Elections
bmc election
shivsena
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com