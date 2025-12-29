BMC Election: महायुतीत नाराजी स्फोट! शिंदे गटात राजीनाम्यांची मालिका, भाजपमध्येही समाज माध्यमावर खदखद

डोंबिवली : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा एक दिवस उरलेला असताना शिंदे गट आणि भाजपकडून अधिकृत उमेदवारांची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही पक्षांमध्ये युती झाली आहे की नाही, याबाबतही नेतृत्वाकडून स्पष्ट भूमिका घेतली जात नसल्याने डोंबिवली व कल्याण परिसरात कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे..या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. तिकीट न मिळाल्याने आणि संभाव्य युतीमुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देत पक्ष नेतृत्वावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. त्याचवेळी भाजपमधील इच्छुक उमेदवारांमध्येही अस्वस्थता वाढली असून, सोशल मीडियावरून पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काही इच्छुकांनी तर “पक्ष कारवाई करेल तरी चालेल, पण आम्ही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार,” असा आक्रमक इशारा दिला आहे..Thane Politics: “माझी हकालपट्टी करा!”; शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरच अस्वस्थता, कैलास शिंदेंच्या पत्राने खळबळ.शिंदे गटाचे माजी परिवहन समिती सभापती मनोज चौधरी यांनी वैयक्तिक कारणांसह सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत कल्याण पूर्व उपशहर प्रमुख पदाचा राजीनामा जिल्हाप्रमुखांकडे सादर केला आहे. तर माजी सभागृह नेते आणि गटनेते कैलास शिंदे यांनी थेट पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्र पाठवत, पक्षात निष्ठा व कामापेक्षा आर्थिक निकषांना महत्त्व दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात “माझी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात यावी,” अशी मागणी केल्याने शिंदे गोटात खळबळ उडाली आहे..डोंबिवली पश्चिमेतील इच्छुक उमेदवार संदेश पाटील यांनी उमेदवारी न मिळाल्याने शक्तीप्रदर्शन करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरण्याची घोषणा केली आहे. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनीही युतीबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच भाजपच्या इच्छुक उमेदवार माजी नगरसेविका शितल मंढारी, तृप्ती भोईर आणि वैशाली पाटील यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीलायक माहिती आहे..Egg Price Hike: नॉनव्हेज प्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी! अंड्यांसह मटण, चिकनही महागले; जाणून घ्या दर... .दरम्यान, शिंदे गट आणि भाजपमधील जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याने महायुतीतील अस्वस्थता तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट व भाजपमधील तब्बल 25 ते 30 नाराज माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या संपर्कात असल्याचा दावा नाराज पदाधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे. महायुतीतील ही धुसफूस निवडणुकीत मोठे राजकीय वळण घेण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.