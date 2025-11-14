मुंबई

BMC Election: पक्षप्रवेश फिके, पण बॅनरबाजी ठसठशीत! डोंबिवलीत भाजप शिंदे गटाचे शक्तीप्रदर्शन

Dombivli Politics: पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदे गटाने बॅनरबाजी केल्याचे दिसत आहे.
BJP and Shinde shivsena group holding banners in Dombivli

BJP and Shinde shivsena group holding banners in Dombivli

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवलीचं राजकारण सध्या भाजप आणि शिंदे गटाभोवती फिरत आहे. या दोन पक्षांनी डोंबिवली पश्चिमेतील दोन्ही म्हात्रे यांना आपल्या गोटात दाखल करून घेतलं. मात्र या दोन्ही पक्षप्रवेशाच्या सोहळ्यांना अपेक्षित तो उत्साह आणि गाजावाजा लाभला नाही. परिणामी आता या दोन्ही पक्षांनी बॅनरबाजी करूनच “प्रवेशाचं शक्तीप्रदर्शन” दाखवायला सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Mumbai
dombivali
Maharashtra Politics
mumbai politics
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
shivsena
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com