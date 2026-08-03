Navi Mumbai: नवी मुंबईतील 'जलद पुनर्विकासा'ला ब्रेक? जनाधार वाढवण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नांना भाजपचा कायदेशीर सुरुंग

नवी मुंबई : नवी मुंबईच्या राजकारणात नव्या संघर्षाला तोंड फुटले असून, भाजप आणि शिवसेनेत 'पुनर्विकास' आणि 'शहरी नियोजन' यावरून छुपे युद्ध रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप सभागृह नेते सागर नाईक यांनी महापालिकेत मांडलेल्या वहन क्षमता (कॅरिंग कॅपॅसिटी) आणि 'पायाभूत सुविधांच्या वैज्ञानिक अभ्यासा'च्या ठरावामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आक्रमक पुनर्विकास अजेंड्याद्वारे रहिवाशांना मोठे क्षेत्रफळ आणि वेगाने पुनर्विकासाचे आश्वासन देऊन जनाधार वाढवण्याच्या प्रयत्नाला सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे..राज्य सरकारच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलींतर्गत मिळणाऱ्या तीन ते चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा आधार घेऊन शिवसेनेने नवी मुंबईत जीर्ण इमारती, सिडकोचे जुने भूखंड आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मुद्दा राजकीय केंद्रस्थानी आणला होता. भाजपचे माजी महापौर आणि सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत एक विशेष ठराव सादर केला आहे. शहराची मूळ रचना, पाणी, वीज, रस्ते आणि सांडपाणी वाहिन्यांची वहन क्षमता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ संस्थेकडून संपूर्ण शहराचे 'वैज्ञानिक मूल्यांकन' करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?.महापालिकेने हा ठराव मंजूर करून तज्ज्ञ संस्थेमार्फत अभ्यासाची प्रक्रिया सुरू केल्यास अंतिम अहवाल येईपर्यंत उच्च एफएसआय वापरणाऱ्या नवीन विकास प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळणे कठीण होणार आहे. अभ्यासादरम्यान शहरातील पाणीपुरवठा, वीज ग्रिड, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वाहतूक व्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास महापालिका 'यूडीसीपीआर' नुसार मिळणाऱ्या थेट तीन ते चार एफएसआयच्या पूर्ण वापरावर कायदेशीर आणि तांत्रिक बंधने घालू शकते. त्याचा फटका शिवसेना शिंदे गटाच्या राजकीय मनसुब्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..अनिर्बंध विकासाची तपासणी आवश्यक !नवी मुंबईची निर्मिती ही सिडकोने एका विशिष्ट लोकसंख्येची घनता, पाण्याचा दरडोई वापर आणि रस्ते वाहतुकीच्या क्षमतेचा विचार करून केली होती; मात्र यूडीसीपीआरच्या नियमांमुळे एकाच भूखंडावर दुप्पट ते तिप्पट लोकसंख्येचा भार पडत आहे..वाशी, नेरूळ, बेलापूर, ऐरोली आणि घणसोली या परिसराची वहन क्षमता संपत आल्याचा इशारा भाजप नेत्यांनी दिला आहे. शहराचा विकास झालाच पाहिजे; पण शहराचे भवितव्य धोक्यात आणणाऱ्या अनिर्बंध विकासाची वैज्ञानिक तपासणी होणे ही काळाची गरज आहे, असे स्पष्ट संकेत भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने दिले आहेत..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.महायुतीत तणाव वाढण्याची शक्यताभाजपने 'शाश्वत नागरी विकास' आणि 'वैज्ञानिक अभ्यासा'ची कायदेशीर ढाल पुढे केल्यामुळे शिंदे गटाला यावर थेट विरोध करणे कठीण जात आहे. नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे श्रेय लाटण्याच्या या लढाईत नाईकांनी मांडलेला हा ठराव निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे महायुतीतील या दोन पक्षांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.