Bhiwandi Mayor: भिवंडीत भाजपमध्ये दुफळी! महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांची घोषणा; पण बॅनरबाजीवर चित्र वेगळंच

भिवंडी : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भिवंडी महापौरपदासाठी पुढाकार घेतला आहे. महापौरपदासाठी भाजपचे नारायण चौधरी यांचे नाव शहराध्यक्ष रवी सावंत यांना पत्राद्वारे चव्हाण यांनी कळविल्याने शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. त्यांचे अभिनंदनाचे बॅनर समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असतानाच भाजपकडून महापौरपदासाठी इच्छुक असलेले माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमीत पाटील समर्थकांनी सुमीत पाटील यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा झाली असल्याचे बॅनर सोशल मीडियावर व्हायरल केले. त्यामुळे महापौरपदाच्या निवडणुकीआधीच भाजपमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे..भिवंडी पालिकेत भाजपचे २२ नगरसेवक निवडून आले असून त्यापैकी १५ नगरसेवक माझ्यासोबत देवदर्शनाला बाहेर आहेत. त्यातच नारायण चौधरी हे निवडणुकीआधीच भाजपमध्ये दाखल झाले असून ते पक्षाचे अधिकृत सदस्यदेखील नाहीत. तर भाजप नारायण चौधरी यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा कशी करेल, अशी प्रतिक्रिया सुमीत पाटील यांनी दिली असून त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या पत्रावर जावक क्रमांक नसल्याने पत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..Mumbai Cherry Blossoms: जपान नव्हे, ही 'आपली मुंबई'...! विक्रोळीचा हा 'चेरी ब्लॉसम स्पॉट' एकदा बघाच.महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी पक्षाने अधिकृतपणे माझी नियुक्ती जाहीर केली असून त्यासंदर्भातील लेखी पत्रदेखील भाजप प्रदेश अध्यक्षांनी दिले आहे. त्यामुळे कोणी काहीही बोलले तरी महापौरपदाच्या नावासाठी माझी अधिकृत घोषणा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नगरसेवक नारायण चौधरी यांनी दिली..भाजपकडून महापौरपदासाठी नारायण चौधरी व सुमीत पाटील हे दोघेही इच्छुक असल्याने याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती शहर पदाधिकारी यांच्याकडून प्रदेश कार्यालयाकडे केली होती. भाजप प्रदेश कार्यालयाकडून नारायण चौधरी यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करणारे लेखी पत्र आमच्याकडे आले आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो सर्व मान्य करतील, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे भिवंडी शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी दिली आहे..BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत.बहुमताचे संख्याबळ जाणवणार कसे?भिवंडी पालिकेत भाजपचे २२, शिवसेना शिंदे गटाचे १२, एक अपक्ष असे ३५चे संख्याबळ आहे. बहुमतासाठी आवश्यक ४६ ही संख्या पार करण्यासाठी त्यांना ११ सदस्य कमी आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप हे बहुमत कसे मिळवणार, हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे..