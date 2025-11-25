मुंबई

Mumbai News: ‘घर-घर राम’ अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan 2025 : अयोध्या येथे श्रीराम मंदिराच्या सातही शिखरांवरील ध्वजारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने घर-घर राम’ अभियान सुरू केले आहे.
BJP 'Ghar Ghar Ram Abhiyan'

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : अयोध्या येथे श्रीराम मंदिराच्या सातही शिखरांवरील ध्वजारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा मंगळवारी (ता. २५) आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई भाजपने ‘घर-घर राम’ अभियानाला मोठा वेग देत शहरातील प्रत्येक घर, सोसायटी, इमारत आणि आस्थापनांवर केशरी धर्मध्वज फडकवण्याचे आवाहन केले आहे.

Bjp
Ayodhya Ram Mandir
Mumbai
Bjp Government
flag hoisting ceremony

