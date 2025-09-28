Maharashtra Politics: भर पावसात राजकीय वातावरण तापले! डोंबिवलीत भाजप आणि जनहितवादी संघटनेत वाद

डोंबिवली : आगामी पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणाला जोर आला आहे. त्यासोबतच पक्षाची ताकद दाखवण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी आपली ताकद दाखवित राजकीय वातावरण तंग करण्यास सुरुवात केली आहे. साडी प्रकरणावरुन भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्यातील वातावरण गरम असतानाच आता आंबेडकर जनहितवादी संघटना आणि भाजपा यांच्यात रविवारी वाद झाला. सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विरोधात सभा आयोजित केल्याने भाजपा आक्रमक झाली. भर पावसात डोंबिवलीतील वातावरण तापत असतानाच पोलिसांनी हस्तक्षेप करत वातावरण शांत केले. .डोंबिवलीत आंबेडकर जनहितवादी संघटना आणि कम्युनिस्ट विचार मंच यांनी सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विरोधात रविवारी रामनगर परिसरात सभा आयोजित केली होती. या सभेला विरोध करण्यासाठी भाजपचे काही माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी सभेच्या ठिकाणी जमले आणि भर पावसात वातावरण तापले. मात्र कुठलाही गोंधळ होऊ नये यासाठी पोलिसांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना गेट पाशीच अडवले. .Shivsena Dasara Melava: ओल्या दुष्काळाच्या भीषणतेने दसरा मेळावे गाजणार, दोन्ही शिवसेना शक्तीप्रदर्शनासाठी सज्ज.भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे बराच वेळ त्या ठिकाणी उभे होते आणि आम्हाला आत मध्ये जाऊ द्या अशी पोलिसांना विनंती करत होते मात्र पोलिसांनी त्यांना आत सोडले नाही. दरम्यान पत्रकारांना ही माहिती मिळताच पत्रकारही तिथे पोहोचले, मात्र पोलिसांनी पत्रकारांना सुद्धा आत मध्ये जाण्यास परवानगी दिली नाही. .अर्धा पाऊण तासानंतर पोलिसांनी आंबेडकर जनहितवादी संघटना आणि कम्युनिस्ट विचार मंच यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि सभेतील जमलेल्या काही लोकांना बाहेर जाण्यास वाट करून दिली. आणि सदर ठिकाणी कुठलाही गोंधळ होऊ नये याची काळजी घेतली. यानंतर घटनास्थळाहून भाजपचे कार्यकर्तेही निघून गेले..जगातील सर्वात मोठी एआय कंपनी कोणती?.सदर सभेसाठी 20 ते 25 जण जमा झाली होती अशी प्राथमिक माहिती असून सभा झाली की नाही झाली यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान सदर सभेला पोलिसांची परवानगी होती का हा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय. बाबत पोलिसांना नक्की काय प्रकार घडला हे विचारले असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.