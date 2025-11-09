मुंबई

Ganesh Naik: शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा महापौर बसवणार; शिंदेसेनेला भाजपचे थेट आव्हान

Maharashtra Politics: गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे समर्थकांमधील संबंध ताणले गेले असल्याचे चित्र आहे. अशातच ठाण्यात भाजपचा महापौर बसवणार असल्याचे वक्तव्य गणेश नाईक यांनी केले आहे.
Ganesh Naik
Ganesh Naiksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात वनमंत्री गणेश नाईक यांची निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपने थेट आव्हान दिले आहे. तर नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रमुख म्हणून माजी खासदार संजीव नाईक यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे भाजपने शिंदेंविरोधात थेट रणशिंग फुंकल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Navi Mumbai
Mumbai
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
ganesh naik
mumbai politics
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com