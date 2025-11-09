Ganesh Naik: शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा महापौर बसवणार; शिंदेसेनेला भाजपचे थेट आव्हान

नवी मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात वनमंत्री गणेश नाईक यांची निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपने थेट आव्हान दिले आहे. तर नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रमुख म्हणून माजी खासदार संजीव नाईक यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे भाजपने शिंदेंविरोधात थेट रणशिंग फुंकल्याचे चित्र आहे. .काही दिवसांपासून एकमेकांविरोधातील वक्तव्यांमुळे गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे समर्थकांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. नाईकांकडून शिंदेंना डिवचण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. तर शिंदे गटाच्या नेत्यांकडून त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाते. अशा परिस्थितीत संधी मिळाल्यास ठाण्यात भाजपचा महापौर बसवणार असल्याचे वक्तव्य करताना नाईकांनी थेट आव्हान दिले आहे. त्यामुळे शिंदेंचा बालेकिल्ला असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात नाईकांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करून भाजपतर्फे नाईकांना थेट पाठबळ मिळाल्याची चर्चा आहे..Mumbai News: वाहतूक कोंडीला रामराम! मुंबईत उभा राहतोय भारतातील सर्वात आधुनिक केबल-स्टेड पूल; कधी खुला होणार?.ठाणे जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांची जबाबदारी नाईक यांच्याकडे आहे. तर त्यांचे पुत्र संजीव नाईक यांना पालिका निवडणूक प्रमुख केले आहे. त्यामुळे संजीव नाईक यांना प्रमुख करून महापालिका निवडणुकीची दोरी नाईकांच्या हाती दिली आहे. अशातच गणेश नाईक आणि बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांचे विळ्याभोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे विधानसभेत मंदा म्हात्रेंविरोधात काम करणाऱ्या भाजपमध्ये नगरसेवकांना पुन्हा संधी मिळेल, अशी शक्यता आहे..शॅम्पूची कल्पना कुणाला सुचली? तो पहिल्यांदा कसा आणि कुठे तयार करण्यात आला?.महायुतीचा झेंडा फडकणारकोणालाही कुठेही जबाबदारी दिली तरी आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. आम्हाला पुढील सूचना येईपर्यंत महायुतीचे काम करीत राहणार आहोत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई पालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकणार आहे, असे शिवसेना शिंदे गटाचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.