अंबरनाथमध्ये भाजप-काँग्रेसची युती, कमळाला हाताचा आधार; शिवसेना शिंदे गट विरोधी बाकावर

अंबरनाथ, ता. ६ (वार्ताहर) : नगर परिषदेवर भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आणल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाला पूर्णपणे सत्तेपासून दूर ठेवण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने अंबरनाथ विकास आघाडीच्या नावाने काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या राजकारणात पहिल्यांदाच भाजप-काँग्रेस युतीचा नवीन पॅटर्न यानिमित्ताने पाहायला मिळणार आहे; मात्र ही युती अभद्र असल्याचा दावा शिवसेना शिंदे गटाने केला असून आता विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेली २५ वर्षे अंबरनाथमध्ये असलेली शिवसेनेची सत्ता यंदा संपूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे..अंबरनाथ नगर परिषदेची निवडणूक नुकतीच झाली. भाजपने आपला नगराध्यक्ष निवडून आणल्यानंतर सर्वाधिक २७ जागा मिळवणाऱ्या शिवसेना शिंदे गटाने सत्तेत वाटा मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. काही दिवसांपूर्वी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन तशी इच्छा जाहीर केली; मात्र शिंदे गटाच्या या प्रस्तावाला भाजपने केराची टोपली दाखवल्याचे दिसते. .खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पनवेलकर प्लाझा येथील जनसंपर्क कार्यालयात शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. भाजप आणि काँग्रेसची युती झाली असून 'अभद्र' असल्याचे सांगितले. या वेळी माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, माजी नगरसेवक सुभाष साळुंखे, नगरसेवक अब्दुल भाई शेख, विकास सोमेश्वर, कुणाल भोईर, स्वप्नील बागुल यांच्यासह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..एकदा आरक्षणाचा फायदा घेतला तर खुल्या गटातील जागेवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.अंबरनाथ शहर आघाडीची स्थापनाअंबरनाथ नगर परिषदेत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) मिळून एकूण ३१ सदस्यांचे संख्याबळ तयार झाले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन आघाडीची रचना करण्यात आल्याचे भाजपचे अभिजित करंजुळे पाटील यांनी स्पष्ट केले. एका विशिष्ट व्यक्तीच्या भूमिकेमुळे कोणताही पक्ष अथवा अपक्ष शिवसेना शिंदे गटासोबत येण्यास तयार नसल्याने आरोप करीत 'अंबरनाथ शहर आघाडी'ची स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आलो असून, विकास हाच आमचा एकमेव अजेंडा असल्याचे अभिजित करंजुळे पाटील यांनी स्पष्ट केले..भाजपचा दुटप्पीपणाभाजप एकीकडे 'काँग्रेसमुक्त भारत'चा संकल्प करीत १ असताना दुसरीकडे सत्तेसाठी थेट काँग्रेससोबत हातमिळवणी करतो. हा भाजपचा दुटप्पीपणा असल्याचा घणाघाती आरोप आमदार डॉ. किणीकर यांनी केला. केवळ सत्तेसाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका व नगर पंचायत 3 निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आले आहेत. दोन्ही पक्षांत स्पर्धा असली तरी ती मैत्रीपूर्ण होती; मात्र महापालिकेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर अशी अनैसर्गिक युती होत असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम भाजपला भोगावे लागतील, असा इशाराही आमदार डॉ. किणीकर यांनी दिला..राजकीय चित्रअंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत एकूण ५९ नगरसेवकांपैकी सर्वाधिक २७नगरसेवक शिवसेना शिंदे गटाचे निवडून आले आहेत. भाजपचे १४, काँग्रेसचे १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे चार तर दोन अपक्ष नगरसेवक आहेत..