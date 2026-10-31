लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयाऐवजी महापौर निवास बांधणार; भाजपचा निर्णय, शिंदेंच्या मंत्र्यांचा विरोध

भाईंंदर : मीरारोड येथे भारतरत्न, स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या नावाने संगीत विद्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर २५ कोटी रुपये खर्चा करत संगीत विद्यालय उभारण्याचे काम सुरु करण्यात आले. सध्या या संगीत विद्यालयाचे काम ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र अशातच आता या विद्यालयाची इमारत महापौर निवासात रूपांतरित करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. भाजपच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरारोड येथे भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या नावाने संगीत विद्यालय उभारण्यात येत आहे. मात्र लता मंगेशकर यांच्या नावाने उभारण्यात येणारे संगीत विद्यालय रद्द करून त्या जागी महापौर निवास उभारण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. यासंदर्भातील ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे..Mumbai Local: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचं वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल, काही ट्रेन रद्द; पाहा वेळापत्रक .शाळेजवळ असलेल्या महापालिकेच्या मैदानातील १५ टक्के जागेवर भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत गुरुकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या या संगीत विद्यालयाचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. असे असतानाही या वास्तूचा वापर संगीत विद्यालयाऐवजी महापौर निवासासाठी करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे..यासंदर्भातील ठराव महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत दिली. या निर्णयामुळे सरनाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या संगीत विद्यालयाचा निर्णय मागे घेऊन त्या ठिकाणी महापौर निवास उभारणे संतापजनक असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले..Ajay Devgn: अजय देवगणची उच्च न्यायालयात धाव, 'विमल' प्रकरणी एफडीएच्या नोटिशीला आव्हान.शहरात आधीच महापौर निवास असताना दुसरे निवासस्थान उभारण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशा सूचनाही सरनाईक यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.