Dombivli Politics: भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे राजकीय खळबळ; सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर तर्क-वितर्कांना उधाण!

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालानंतर सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग आला आहे. शिंदे गटाला मनसेकडून मिळालेल्या पाठिंब्यानंतर समीकरणे बदलत असल्याचे चित्र असतानाच, भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या एका सूचक फेसबुक पोस्टने राजकीय चर्चांना नवे वळण दिले आहे..भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी केलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये एक योद्धा धारातीर्थी पडलेला असून त्याच्या पाठीत अनेक बाण घुसलेले आहेत असे चित्र आहे. या चित्रासोबत लिहिलेला मजकूर कोणाचेही नाव न घेता थेट राजकीय विश्वासघात, अंतर्गत कुरघोडी आणि पाठीत खंजीर खुपसण्याचा संकेत देणारा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या पोस्टमध्ये "कल्याण–डोंबिवलीच्या जनतेने याचा संबंध भाजपशी लावू नये" असा उल्लेख करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या सूचक पोस्टमागे मित्र पक्षांमधील ताणतणाव की सत्तासंघर्षातील दबाव आहे, याबाबत वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. काही राजकीय जाणकारांच्या मते, सत्तास्थापनेच्या निर्णायक टप्प्यावर अशा प्रकारची पोस्ट येणे हे केवळ योगायोग नसून, येणाऱ्या घडामोडींचे संकेत मानले जात आहेत..दरम्यान, या पोस्टवर सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया उमटत असून, समर्थकांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वच जण "नेमका रोख कोणाकडे?" असा सवाल उपस्थित करत आहेत. कल्याण–डोंबिवलीतील सत्ता कुणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला होत असतानाच या पोस्टने राजकीय चर्चांना अधिकच पेट आणला आहे..