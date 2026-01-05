भाजपवर कमळाविरोधात प्रचाराची वेळ, अधिकृत उमेदवार अपक्ष लढणार; एकाच जागी दोन एबी फॉर्म दिल्यानं नामुष्की

उल्हासनगरमध्ये भाजपनं एका जागेवर दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याचा प्रकार समोर आला. यामुळे निवड प्रक्रिया आता वादात अडकण्याची शक्यता आहे. प्रभाग क्रमांक १९ ब मध्ये पक्षाचा एबी फॉर्म शहर भाजप मंडल अध्यक्षांच्या पत्नीलाच दिला होता. तर स्थानिक नेत्यांकडून सध्या अपक्ष असलेल्या कोमल लहरानी यांना दिला गेला. आता यावरून पक्षातच वादाला सुरुवात झालीय. स्थानिकांनी बॅटबॉल चिन्हावर लढणाऱ्या अपक्ष उमेदवार कोमल लहरानी या भाजपच्या अधिकृत उमेदवार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तर कमळ चिन्हावर लढणाऱ्या लक्ष्मी कुर्सिजा या बंडखोर असल्याचं सांगितलंय..प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये ब वॉर्डात भाजपने बंटी कुर्सिजा यांची पत्नी लक्ष्मी कुर्सिजा आणि कोमल लहरानी यांना एबी फॉर्म दिले होते. एकाच जागेवर दोन फॉर्म देण्यात आले. यात कुर्सिजा यांनी लहरानी यांच्या अगोदर अर्ज दाखल केल्यानं तो अधिकृत ठरला. तर भाजपकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत उमेदवारांच्या यादीत लक्ष्मी कुर्सिजा यांच्या ऐवजी लहरानी यांच्या नावाचा समावेश आहे..Pune Municipal Election : तब्बल ३५० लाडक्या बहिणी रिंगणात; विविध राजकीय पक्षांकडून संधी.प्रभागातील इतर तीन भाजपच्या उमेदवारांनीही अधिकृत उमेदवाराऐवजी कोमल लहरानी यांना पाठिंबा जाहीर केलाय. जिल्ह्याच्या नेत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केलाय. बंटी कुर्सिजा यांना चुकून एबी फॉर्म दिला असल्याचंही जिल्हाध्यक्षांनी कबूल केलंय. दरम्यान, बंटी कुर्सिजा यांची मंडल अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आलीय..Thane : ठाण्यात बंड शमले, पण ८६ अपक्ष रिंगणात, नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार?ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या रणसंग्रामात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील बंडखोरांना शांत करण्यात नेत्यांना यश आले असले, तरी ८६ अपक्ष उमेदवारांनी राजकीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. ३३ प्रभागांतील चुरस आता या अपक्ष उमेदवारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे. १३१ जागांसाठी झालेल्या वाटपात अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. चार-पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेली निवडणूक आणि इच्छुकांची प्रचंड गर्दी यामुळे बंडखोरी उफाळून आली होती. नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोल करीत ९० टक्के बंडखोरांचे अर्ज मागे घेण्यात यश मिळवले असले, तरी काही ठिकाणी बंडखोर अपक्ष म्हणून लढण्यावर ठाम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.