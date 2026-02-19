मुंबई

भिवंडीत भाजपला खिंडार! १० नगरसेवकांच्या गटाचा काँग्रेसला पाठिंबा, महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट

Bhiwandi Mayor New Twist : भाजपकडून आधी नारायण चौधरी यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिली गेली होती. पण बुधवारी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या नावाचे पत्र दिले.
Ten Corporators Back Congress in Bhiwandi Mayor Poll Twist

Ten Corporators Back Congress in Bhiwandi Mayor Poll Twist

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Bhiwandi Politics : भिवंडी महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट निर्माण झालाय. भाजपकडून ऐनवेळी महापौर पदाचा उमेदवार बदलण्यात आल्यानं नाराज झालेला नेता ९ नगरसेवकांसह काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून आधी नारायण चौधरी यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिली गेली होती. पण बुधवारी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या नावाचे पत्र दिले. यानंतर भिवंडी महानगरपालिकेतील समीकरणं बदलली आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Mumbai
mayor
Maharashtra Politics
Mayor Election
bhiwandi

Related Stories

No stories found.