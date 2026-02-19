भिवंडीत भाजपला खिंडार! १० नगरसेवकांच्या गटाचा काँग्रेसला पाठिंबा, महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट

Bhiwandi Politics : भिवंडी महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट निर्माण झालाय. भाजपकडून ऐनवेळी महापौर पदाचा उमेदवार बदलण्यात आल्यानं नाराज झालेला नेता ९ नगरसेवकांसह काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून आधी नारायण चौधरी यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिली गेली होती. पण बुधवारी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या नावाचे पत्र दिले. यानंतर भिवंडी महानगरपालिकेतील समीकरणं बदलली आहेत..महापौर निवडणुकीत भाजपच्या १० नगरसेवकांच्या गटाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय. नाराज झालेल्या नारायण चौधरी यांच्यासोबत गटातील ९ नगरसेवक आहेत. त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या महापौर पदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार असल्याचं सांगितल्यानं आता राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. नारायण चौधरी यांच्या निर्णयामुळे भाजपला खिंडार पडलंय. भाजपचे दहा नगरसेवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेणार असून त्यानंतर काँग्रेस प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..भाजपने ऐनवेळी महापौर पदाचा उमेदवार बदलला, नाराज नेत्यामुळे समीकरण बदलणार.भाजपकडून स्नेहा मेहुल पाटील यांना संधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा भाजप शहराध्यक्ष रविकांत सावंत यांनी केलीय. पक्षाच्या नगरसेवकांनाही लेखी पत्र देऊन या निर्णयाची माहिती कळवण्यात आलीय. भिवंडीतही भाजप चंद्रपूर पॅटर्न राबवण्याची शक्यता आहे. तर शिंदेंची शिवेसना भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे..भिवंडी महानगर पालिकेतील काँग्रेस, भाजप आणि सेक्युलर फ्रंट यांच्याकडून सत्तास्थापनेसाठी हालचाली केल्या जात आहेत. भाजपचे २२ नगरसेवक आहेत. तर शिवसेना शिंदे गटाचे १२ आणि अपक्ष एक असे मिळून ३५ पर्यंत संख्याबळ पोहोचतंय. पण बहुमताचा आकडा ४६ इतका आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या ३०, राष्ट्रवादी शरद पवार गट १२, समाजवादी पक्ष ६ आणि कोनार्क विकास आघाडीकडे ५ जागा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.