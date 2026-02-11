कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बसले, गाण्यावर ठेका अन् पैशांची उधळण... स्वतःच व्हिडीओ स्टेटसला ठेवून भाजपचे माजी आमदार वादात अडकले

डोंबिवली : कल्याण पश्चिमचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यावर एका कार्यक्रमादरम्यान पैशांचा वर्षाव झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकाराची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..सदर कार्यक्रमात पवार उपस्थित असताना काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना खांद्यावर उचलून घेतल्याचे दिसते. यावेळी गाण्याच्या तालावर पवार ठेका धरताना दिसत असून त्यांच्यावर नोटांचा वर्षाव करण्यात आला. कार्यक्रमातील उपस्थितांनी मोठ्या जल्लोषात त्यांचे स्वागत केल्याचेही व्हिडिओमध्ये दिसून येते..Mumbai: पावसाळ्यात मुंबई लोकल अखंड धावणार! भूमिगत बोगदा उभारण्याचा निर्णय; पाणी साचण्यावर कायमचा उपाय, नेमकी योजना काय?.विशेष म्हणजे हा व्हिडिओ स्वतः नरेंद्र पवार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया स्टेटसवर शेअर केल्याने चर्चेला अधिक उधाण आले आहे. या प्रकारावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत असून सोशल मीडियावर मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत..मुलांच्या ओठांवर ‘जर्मन’ शब्दनेहमीच सुविधांच्या अभावामुळे चर्चेत राहणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा आता कात टाकत आहेत. अंबरनाथ तालुक्यातील इंदगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने तर थेट सातासमुद्रापारची भाषा आत्मसात करत एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. दुर्गम भागातील आदिवासी मुले आता मराठी आणि इंग्रजीसोबतच चक्क ‘जर्मन’ भाषेत संवाद साधू लागली आहेत. मुख्याध्यापक अमोल पेन्सलवार यांनी ‘लेट्स कनेक्ट द वर्ल्ड थ्रू द जर्मन लँग्वेज’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे..Mumbai News: बोरीवलीत ‘संयमरंग उत्सव’ पार, ६४ मुमुक्षूंनी जैन दीक्षा स्वीकारली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.