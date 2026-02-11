मुंबई

कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बसले, गाण्यावर ठेका अन् पैशांची उधळण... स्वतःच व्हिडीओ स्टेटसला ठेवून भाजपचे माजी आमदार वादात अडकले

Narendra Pawar: माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचे एक स्टेस्टस व्हायरल होत आहे. यामध्ये कार्यक्रमात पैशांचा वर्षाव होत असल्याचे दिसत आहे.
Narendra Pawar Money pouring Video

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : कल्याण पश्चिमचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यावर एका कार्यक्रमादरम्यान पैशांचा वर्षाव झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकाराची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

Thane
Bjp
Mumbai
Dombivli

