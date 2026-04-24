MLC Election 2026: विधान परिषद निवडणुकीत मोठा धक्का! पराभूत दिग्गजांना 'नो एंट्री'; भाजपची ‘नो रिपीट’ पॉलिसी लागू

महाराष्ट्रात आगामी २०२६ च्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपची उपस्थिती अधिक तीव्र झाली आहे. गुरुवारी मुंबईत झालेल्या भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत उमेदवार निवडीवर सखोल चर्चा झाली, त्यानंतर ३० संभाव्य नावांची प्राथमिक यादी दिल्लीतील पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आली. मात्र, यावेळी भाजपने उमेदवार निवडीसाठी अधिक कठोर आणि नवीन धोरणाचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांचे समीकरण बिघडू शकते..सूत्रांनुसार, भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व नुकत्याच झालेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका हरलेल्या नेत्यांना तिकीट देण्याच्या बाजूने नाही. जे नेते थेट सभागृहात निवडून येऊ शकले नाहीत, त्यांना विधान परिषदेमार्फत 'मागच्या दाराने' पाठवणे अयोग्य आहे, असे पक्षाचे मत आहे. त्याऐवजी, पक्ष अनेक वर्षांपासून संघटनेत सक्रिय असलेल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आणि जातीय संतुलन राखू शकणाऱ्या नवीन चेहऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार करत आहे..दिल्लीला पाठवण्यात आलेल्या ३० नावांच्या यादीत संघटनेच्या विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. यात माधवी नाईक डॉ. उपेंद्र कोठेकर, मनोज कोटक, केशव उपाध्याय, रवी अनासपुरे, राजेश पांडे, दयाशंकर तिवारी, राम सातपुते, रणजीत सिंग निंबाळकर, संजय काका पाटील, विवेक कोल्हे, जगदीश मुल्लिक, प्रमोद जठार, संजय केनेकर, अर्चना पाटील चाकुरकर, दादाराव केचे, संजय भेंडे या नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत..काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या प्रज्ञा सातव यांच्या उमेदवारीबद्दल राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा सुरू आहे. सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी भाजप त्यांना आपला उमेदवार म्हणून उभे करू शकतो. नऊ नियमित जागांपैकी भाजपला पाच जागा जिंकण्याची दाट शक्यता आहे. जर सातव यांना एक जागा मिळाली, तर उर्वरित चार जागांसाठी यादीतील इतर नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा होईल..भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व पुढील चार ते पाच दिवसांत या यादीला अंतिम रूप देईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या रणनीतीनुसार, अद्याप चर्चाही न झालेली काही 'आश्चर्यकारक नावे' समोर येऊ शकतात. निवडणुकीतील पराभवानंतर विधान परिषदेच्या माध्यमातून राजकीय पुनर्वसन करण्याची आशा बाळगणाऱ्या प्रमुख नेत्यांना हा निर्णय मोठा धक्का देऊ शकतो.