Mumbai Crime: ५ कोटींच्या सोन्याची तस्करी, भाजप नेत्यासह ७ जण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले; मुंबई विमानतळावर मोठी कारवाई

मुंबई : महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठी कारवाई केली आहे.५ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे सोने तस्करी होत असल्याची माहिती समोर आली असून या प्रकरणी डीआरआयने धडक कारवाई केली आहे. या प्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्याला बेड्या घालण्यात आल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, डीआरआय पथकाला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून मोठ्या प्रमाणात सोन्याची तस्करी होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. ही माहिती मिळताच DRI पथकाने शनिवार (ता. ६) रोजी मध्यरात्री २ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास सापळा रचून धडक कारवाई केली. यामध्ये पथकाने ५ कोटींचे ३.२ किलो सोनं जप्त केले असून ७ जणांना अटक केली आहे. ज्यामध्ये भाजप पदाधिकाऱ्याचाही समावेश आहे..Abhijeet Dipke: भाजप-IT सेल भारतीय, बाकी पाकिस्तानी? हिंदू-मुस्लिम करून नोकऱ्या मिळत नाहीत; अभिजित दिपकेंची सरकारवर टीका.भाजप नेता अजित आचरेकरला बेड्याडीआरआयच्या मुंबई विमानतळावरील कारवाईत एअरपोर्टवरील कर्मचाऱ्यांसह ७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये भाजप नेता अजित आचरेकरला बेड्या ठोठावण्यात आल्या आहेत. अजित आचरेकर हा भाजप कामगार संघटनेचा चिटणीस आहे. काही महिन्यांपूर्वीच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला होता..दरम्यान, आचरेकर यांच्यासोबत रोहित कुमार सिंग, संतोष सुभाष, समीमुल्ला शहा, हमीद लेबेरीफखान आणि फलिल मोहम्मद कासिम यांना देखील सोने तस्करी कारवाईत आरोपी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे..Maharashtra Rain: मान्सून आला पण सक्रिय नाही; राज्यातील पावसाबाबत मोठं अपडेट, सरकारकडून शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.