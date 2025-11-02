Amit Satam: ‘सत्य’ कधीच विचलित होत नाही, भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचा घणाघात

मुंबई : ‘कोविडच्या भ्रष्टाचाराला झाकण्यासाठी आणि खोटेपणावर पडदा टाकण्यासाठी मतचोरीचा रडीचा डाव खेळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या महाविकास आघाडी करीत आहे. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पराभव नजरेसमोर दिसताच, हा तथाकथित ‘सत्याचा मोर्चा’ काढून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. अ‘सत्याची’ आरोळी कितीही मोठी असली, तरी ‘सत्य’ कधीच विचलित होत नाही, असा घणाघात मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केला आहे..आज लोकमान्य टिळक उद्यान, गिरगाव चौपाटी येथे महाविकास आघाडीच्या तथाकथित ‘सत्याचा मोर्चा’च्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मूक आंदोलन करण्यात आले. या वेळी आमदार अमित साटम पुढे म्हणाले, की खोटे कथानक निर्माण करून लोकांना दिशाभूल करण्याचाही त्यांचा डाव आहे. आज फॅशन स्ट्रीटवर अ‘सत्या’चा तमाशा आणि अ‘सत्या’चा फॅशन शो हा महाविकास आघाडीने जणू काही भाड्याने आणलेल्या मिमिक्री आर्टिस्टला घेऊन रचण्यात आला होता..Rohit Pawar: लोकशाहीसाठी दंडुका हाथी घेऊ, आमदार रोहित पवार यांचा इशारा.येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आपला होणारा पराभव हा दृष्टीपथात असून त्या पराभवानंतर देण्यात येणाऱ्या स्पष्टीकरणांना नवे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम या मोर्चाच्या माध्यमातून ‘महाबिघाडी’च्या वतीने आज करण्यात आले, असेही आमदार अमित साटम म्हणाले..याप्रसंगी भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्षा चित्रा वाघ, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, महाराष्ट्र प्रवक्ते नवनाथ बन, युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तजिंदरसिंह तिवाना, दक्षिण मुंबई जिल्हाध्यक्ष शलाका साळवी उपस्थित होते..Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष! .हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अवमान!हा मोर्चा म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान व अवमान आहे. जनतेने दिलेल्या कौलाचा अपमान करण्याचे काम या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. यावरूनच आपण जिंकलो तर लोकशाही... आणि हरलो तर मतचोरी अशा प्रकारची दुटप्पी भूमिका महाविकास आघाडीची असल्याचे आमदार अमित साटम म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.