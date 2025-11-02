मुंबई

Amit Satam: ‘सत्य’ कधीच विचलित होत नाही, भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचा घणाघात

Amit Satam: महाविकास आघाडी मतचोरीचा रडीचा डाव खेळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केला आहे.
Amit Satam In BJP Muk Morcha

Amit Satam In BJP Muk Morcha

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ‘कोविडच्या भ्रष्टाचाराला झाकण्यासाठी आणि खोटेपणावर पडदा टाकण्यासाठी मतचोरीचा रडीचा डाव खेळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या महाविकास आघाडी करीत आहे. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पराभव नजरेसमोर दिसताच, हा तथाकथित ‘सत्याचा मोर्चा’ काढून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. अ‘सत्याची’ आरोळी कितीही मोठी असली, तरी ‘सत्य’ कधीच विचलित होत नाही, असा घणाघात मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
Mahavikas Aghadi
Maharashtra Politics
Amit Satam
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com